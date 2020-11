Billy Chapman se caracteriza por "pleitista", pero debe rectificar y buscar el diálogo: abogado

Los Mochis, Sinaloa.- El alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien se ha caracterizado por protagonizar pleitos, debe rectificar su postura y buscar el diálogo con los directivos de la Clínica Mi Salud que clausuró en Los Mochis, señaló el presidente de Asociación Política de Abogados en Sinaloa, Daniel Cebreros Ordóñez.

Opinó que este “desencuentro” se debe a un interés político y personal en contra de la empresa. “El alcalde de Ahome se ha caracterizado por protagonizar pleitos y en este caso debe buscar llegar a un acuerdo y que rectifique su postura para que la clínica vuelva a operar. Es un problema de carácter político y personal que tomó contra de la empresa, pero lo más cuerdo es que rectifique”, expresó.

Observó que, de no reabrir este espacio médico, quedará evidenciado que su política es de obstruir este tipo de servicio, con lo que estará impidiendo el acceso a personas con requerimientos médicos y dejará sin empleo a otras más, en medio de esta lamentable pandemia de covid.

Para concluir, el exregidor del Ayuntamiento de Culiacán mencionó que el de Ahome no tiene fundamentos para defenderse y que por ello está evadiendo el diálogo con los directivos de la clínica Mi Salud.

Faltó criterio

En este sentido, el edil de Salvador Alvarado Romeo Gelinec Galindo Inzunza señaló que debió tenerse razonamiento de la autoridad con el fin de trabajar gobierno y sector privado para el bien de la ciudadanía.

“La atención a la salud ahorita es prioritaria. Si una empresa de este giro no tiene permiso de uso de suelo, las autoridades deben facilitarle el trámite y las condiciones para que lo cumpla y que la empresa lo acate. Si es para estar molestando por motivos personales, deja muy claro que falta mucha sensibilidad, conocimiento de la ley y, sobre todo, hay abuso de poder. Aquí en Salvador Alvarado una clínica privada de salud construyó un módulo invadiendo la banqueta, pero entendiendo la pandemia las autoridades lo dejaron pese a que no debe de ser y no cuenta con un permiso como tal, pero es un valor entendido porque se habilitó como área covid. Es lo mismo que debió haber pasado en Los Mochis: si no tienen un permiso se les da la facilidad para que lo hagan y que se pongan al día porque lo que buscamos no es lastimar la economía y mucho menos la atención a la salud, lo que se busca es el marco normativo.”