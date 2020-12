Billy Chapman se muestra inconforme por fallo del Teesin y dice que apelará

Los Mochis, Sinaloa.- Mientras la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, se dijo contenta con el fallo del Teesin porque al ratificar al titular del Órgano Interno del Control, Pável Castro, lo hicieron en contra de sus facultades y cometieron violencia política de género, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno se mostró molesto e inconforme por la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

«No hemos sido notificados. No conocemos los detalles de la resolución. En nuestro caso, es obvio, como abogado, me tengo que defender. Seguramente tengo recursos. Voy a apelar. Voy a revertir. Me voy a inconformar. Estoy muy inconforme con una sentencia, una resolución estrictamente con sentido político», afirmó Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Incluso, el funcionario municipal se atrevió a decir que ningún profesional de su área jurídica le ha sabido explicar qué es violencia política y de qué forma la ha ejercido en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites: «A mí nadie me ha sabido explicar, absolutamente nadie me ha sabido explicar lo de violencia política en razón de género. Yo no se dónde hay una prueba fehaciente, una prueba documental, una prueba visible que pueda determinar que yo he actuado, en el remoto caso que yo haya actuado, en contra de este personaje», mencionó.

El alcalde ahomense dio a entender que es un tema que va muy rápido, por lo que no descartó que detrás de él pudiera haber intereses políticos para dañarlo: «Creo que es un tema que va muy rápido. Creo que hay personajes políticos que no han entendido absolutamente nada en cuanto al aspecto legal, y que todo lo están manipulando junto con algunos medios de comunicación de manera mediática, estrictamente mediática; pero en el momento en el que yo impugne esta resolución o esta sentencia, todo tendrá que quedarse como está. Tengo muchos recursos legales para poder impugnar y corregirle a este instituto electoral de Sinaloa una determinación estrictamente de carácter político. Sabemos muy bien que hay políticos del estado de Sinaloa que están detrás de este movimiento en contra del presidente municipal de Ahome». (Puede leer: Otro revés a Chapman: ejerció violencia política contra síndica al ratificar al Órgano de Control).

El pasado miércoles, el Teesin sesionó para tratar el tema de Ahome. Foto: Debate

Síndica propondrá titular

Con la resolución del Teesin, al declarar violencia política en razón de género y obstrucción del cargo en contra de la Sindicatura de Procuración al ratificar a Pável Castro Félix como titular del Órgano Interno de Control, esta oficina queda acéfala, declaró Angelina Valenzuela Benites: «Ya había advertido en la sesión de cabildo, ahora con la resolución, que la autopropuesta que se hizo queda sin efecto. Tenemos acéfala la oficina del Órgano Interno de Control, ya que no existe titular. Hay que recordar que el 24 de noviembre se le venció el plazo. Así es que las decisiones que se hayan tomado a partir de esa fecha quedan sin efecto. Ahora hay que esperar a que me notifiquen para empezar nosotros a meter la propuesta que yo traigo para esta oficina».

En ese sentido, adelantó que ya tiene una propuesta, aunque omitió el nombre de quien pudiera ocupar este cargo. Dijo que podría ser la próxima semana cuando la presente ante el cabildo, por lo que solicitará una sesión extraordinaria.

«Nosotros ya tenemos una opción, es alguien que cumple con el perfil a cabalidad. El nombre me lo guardo. Lo que sí, es que es una persona preparada, es una persona que ya se conoce y es una persona muy comprometida con su trabajo. Vamos a pedir una sesión extraordinaria de cabildo por la premura y porque se necesita ya no estar acéfala la oficina», explicó.

En ese sentido, dijo confiar en el criterio del cuerpo de regidores y en el propio alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, a quienes invitó a conducirse con responsabilidad, pero, sobre todo, en total legalidad: «Yo se lo dejo a su consideración. Es mi trabajo. Será mi propuesta. No creo que tenga que recordarles que yo he votado para su secretario y su tesorero porque son cosas que no me competen, así es que yo pido el mismo respeto y las mismas consideraciones, por lo que no tendría que ser diferente», enfatizó.

Angelina Valenzuela Benites, síndica procuradora de Ahome. Foto: Debate

Castro Félix seguirá trabajando

Ante esto, Pável Castro Félix aseguró que en tanto él no sea notificado por el Teesin o en su casa que el cabildo aprueba otra figura para dirigir el Órgano Interno de Control, él seguirá al frente sacando los pendientes que existen: «Sigo trabajando. No hay ninguna otra instrucción firme en ese sentido. Repito, soy muy respetuoso de las expresiones. Sin embargo, soy muy respetuoso la legalidad y la formalidad», señaló.

Cuestionado sobre si podría interponer algún recurso de apelación sobre esta determinación del Teesin, el aún funcionario municipal decidió omitir una opinión, argumentando que no ha sido notificado, y, en tanto eso no suceda, seguirá laborando de manera normal: «Hay un plazo de diez días en ese tiempo. No me gustaría adelantar en ningún sentido, puesto que no conozco la resolución y no he sido notificado, pero aparte de todo eso, no fui parte demandada, yo no fui parte del proceso. Ciertamente se me notificó en una primera etapa como un tercero interesado, pero estaremos atentos a cualquier notificación y cualquier instrucción que se dicte por parte del Tribunal», precisó.

Pável Castro Félix, titular del Órgano Interno de Control. Foto: Debate

Es la sociedad la que debe de tener memoria histórica: Rosales Zagal

«Las consecuencias políticas para ambos alcaldes deben ser tomadas en cuenta por la sociedad; que vean qué tipo de personas están al frente de las presidencias municipales, que no les importa el género para realizar difamaciones y calumnias, y, ante todo, políticamente minimizar a las síndicas procuradoras. Las conductas de ambos sí encuadran en que han llegado a violentar políticamente a ambas mujeres que se atrevieron a denunciar, y en su momento quizá el partido político tome en cuenta esto para castigarlos, pero es la sociedad también la que debe de tener memoria histórica», expresó Luis Rosales Zagal, presidente de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos.

Es importante hacer valer la ley: Quirino Ordaz

Por su partel el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, señaló que es importante hacer valer la ley y apoyar a la mujer.

"El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa es una autoridad autónoma. Yo respeto, y, bueno, es importante hacer valer la ley, y hay que apoyar a la mujer. Los que son afectados tienen derecho a defenderse", mencionó.

La ciudadanía debe tomar en cuenta el comportamiento de alcaldes: Luis Rosales

Por su parte, el presidente de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, Luis Rosales Zagal, mencionó: "Es momento de que la mujer sea preponderada y respetada en la política, y la ciudadanía debe tomar en cuenta el comportamiento de alcaldes de Mazatlán y Ahome al elegir nuevos representantes".