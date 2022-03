Billy Chapman se ofrece a colaborar para solucionar guerra entre Rusia y Ucrania

Los Mochis, Sinaloa.- El diputado federal Manuel Guillermo Chapman Moreno condenó ayer el uso de la fuerza para solucionar el conflicto de intereses surgido entre Rusia y Ucrania.

En una carta enviada a los embajadores de ambas naciones, Billy Chapman les hace ver que se suma al rechazo a la guerra, como ya lo han expresado diversos países, y recientemente el representante de México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el Embajador Juan Ramón de la Fuente.

El exalcalde de Ahome apeló a la inteligencia, sensibilidad social y política de ambos gobiernos para que de manera inmediata cese el uso de las armas y, por conducto del diálogo pacífico, encuentren una solución al problema que está lastimando a los dos pueblos. Incluso, les hace ver a los embajadores su disposición de apoyar o colaborar en lo que consideren necesario, como legislador o ciudadano, para resolver el problema.

Leer más: “Fraterno encuentro”: AMLO y el expresidente brasileño Lula da Silva se reúnen en Palacio Nacional

En el inicio de la misiva, Chapman les hace notar los principios normativos de política exterior de "no intervención entre las naciones", la "igualdad jurídica de los Estados", "la solución pacífica de controversias", entre otros.

Entrevistado al respecto, el exalcalde ahomense confirmó la misiva entregada a la embajada rusa en México y dijo: "En principio todo hombre público tiene el deber de hacer valer los más altos principios en política internacional que consagran nuestra Constitución de 1917 y la Doctrina Estrada. Después, siguiendo una arraigada tradición de solidaridad con los pueblos que sufren una terrible desgracia México será un refugio natural tal y como aconteció por ejemplo con los españoles que huyeron de la guerra civil en 1937".

En cuanto a cómo sería su intervención, dijo que hasta el momento no lo sabe. "No lo sé, pero no tengo ninguna duda que el Estado mexicano va a participar. Es una política que tiene un enorme peso en la vida política exterior".

Leer más: ¿Quién fue Pedro Carrizales Becerra, El Mijis?

También dijo que ya se está construyendo una red de comunicación para en algún momento no muy lejano abrir espacios a futuros refugiados.