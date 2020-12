Billy Chapman y regidores deben acatar resolución del Teesin: PRI Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- "Somos un país de leyes y de instituciones, y el respeto y acatamiento a ellos debe ser irrestricto y puntual. Ante ello, el Gobierno y regidores deben acatar la resolución del Teesin, y, en caso de sentirse con agravio, formular la defensa necesaria ante la Sala Regional en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación», consideró la presidenta del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz Castro.

Dijo que luego de las publicaciones vertidas en diversos medios de comunicación, se hace consideración de que lo sucedido es una violación de procedimiento, la cual —dijo— debe ser resarcida para que quede la decisión firme.

«Lo trascendente es que la resolución, según los nuevos criterios de INE, inhabilita al actual presidente municipal para contender a puestos de elección popular, pues está dictada dentro de la vigencia de la reforma que lo establece. No debemos dejar de lado que todo obedece a la disputa y arrogancia que prevalece en la actual administración del PT y Morena, quienes no descansan en meterse el pie defraudando a las personas que les dieron la confianza. Eso significa que no es Billy Chapman ni la síndica procuradora, es lo que representan ante ello, es desagradable y ruin el comportamiento asumido por estas dos personas al no permitirse trabajar, dejando en evidencia su falta de oficio político y compromiso social», concluyó la líder partidista. (Puede leer: Billy Chapman se muestra inconforme por fallo del Teesin y dice que apelará).