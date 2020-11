Billy Chapman ya vio el lote del ingenio de Los Mochis como botín: PAN

Los Mochis, Sinaloa.- Con la intención del alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, de vender el terreno con el que le fue saldado una deuda de predial, nuevamente queda al descubierto que lo único que busca el funcionario es sacar dinero a costa de lo que sea, declaró Ariel Aguilar Padilla.

El dirigente del Comité Municipal del PAN en Ahome criticó la intención del presidente municipal e hizo alusión a que no solo se trata de un predio, sino de un punto emblemático de la ciudad que debe ser cuidado y respetado por la ciudadanía, pero sobre todo, por el propio Gobierno municipal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Intereses personales

“El alcalde, como no es de Mochis, no le interesa, inmediatamente piensa en la rapacidad, Billy Chapman Moreno es ruin rapaz y está viendo los terrenos del Ingenio como un botín económico para poder venderlos y quedarse con la lana”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que son más los ahomenses que quieren al Ingenio pero, sobre todo, que quieren una obra de infraestructura que rescate la identidad de lo que le dio vida a la ciudad de Los Mochis.

“Queremos que rescate esa identidad, que nos haga sentir orgullosos de nuestras raíces, y es aquí en donde hacemos un llamado al Cabildo para que no permita que los terrenos que le forzaron al Ayuntamiento lo recibiera en pago, lo quiera vender, que no lo vean con ojo o con un interés económico como todo lo que ha hecho Billy Chapman en su administración. Así no son las cosas, señor presidente”, enfatizó.

Dentro del terreno recibido se encuentra la primer chimenea del ingenio. Foto: Debate

Uso cultural

El Ingenio Azucarero de Los Mochis propició el surgimiento de la ciudad de Los Mochis y el terreno tiene valor histórico. Dentro del terreno que el juez ordenó al Ayuntamiento de Ahome aceptar por el pago del predial urbano se encuentra la primera chimenea que operó el ingenio y la caldera, opinaron líderes de partidos.

Morena se opone

La dirigencia de Morena mostró total oposición a que el presidente municipal venda el terreno recibido del ingenio azucarero por concepto del pago el predial urbano, argumentando un problema de falta de liquidez.

Lucio Tarín señaló que las futuras generaciones de Ahome no se merecen eso, porque el lugar mejor debería destinarse para la creación de un centro cultural, en donde se dé a conocer los cimientos que propiciaron el nacimiento de esta ciudad.

Es tiempo para que esta administración le cumpla verdaderamente a los ciudadanos ahomenses”.

Consideró que si bien es cierto que hay una necesidad imperiosa en el tesoro público municipal por tener liquidez para hacer obras para solventar algunas necesidades, también es cierto que hay que preservar el testimonio histórico cultural que en estos momentos es muy importante para una sociedad como la nuestra, que tiene un poco más de 100 años.

“Es sumamente importante tener testimonio, tener vestigios de lo que ha sido nuestra historia del nacimiento de esta ciudad y que las diferentes generaciones se eduquen y hacer un centro cultural en esa parte que permita a las generaciones, a los niños de preescolar, a los niños de primaria, de secundaria, y a la gente tener conciencia de lo que hemos sido, de lo que nos hemos formado”.

Precisó que ojalá su propuesta verdaderamente el municipio la tome en cuenta, ya que incluso ese terreno se puede agrandar porque dentro del mismo ingenio hay terrenos que fueron adjudicados al IMSS y al SAT, y se pueden buscar donaciones para incrementarlo con el sano propósito de desarrollar un proyecto que le dé identidad a nuestro municipio.

Si Chapman no sabe qué hacer con los terrenos del ingenio, que no los toque, que permita a la próxima administración llevar a cabo un proyecto consensuado con los sectores sociales".

PRI, también en contra

Por su parte, Dulce María Ruiz, presidenta del Comité Municipal del PRI, agradeció a las autoridades jurisdiccionales por el fallo y pidió al presidente Billy Chapman que el bien se ingrese como inmueble patrimonio cultural del municipio, e hizo un llamado para, antes de pensar en otra propuesta distinta, se analice darle un uso cultural, para que prevalezca en la conciencia de los ahomenses la actividad fértil que en su momento dio el Ingenio Azucarero de Los Mochis para el beneficio de todos, porque vio nacer a nuestra ciudad.

Convocan a historiadores

“Quiero, por este medio, hacer una amplia convocatoria a los historiadores, periodistas, cronistas, a participar y proponer el mejor destino al espacio que nos pertenece a los ciudadanos de Ahome, a quienes ahora nos toca preservarlo”.

Para entender...

Juez ordena recibir terreno

Como se informó ayer, el Juzgado Quinto de Distrito ordenó al Ayuntamiento de Ahome, a través de un concurso mercantil, recibir como pago de adeudo de predial un lote considerado como patrimonio histórico de la ciudad. La diligencia llevó a cabo en el interior de lo que fue el pujante Ingenio Azucarero de Los Mochis.

El acto fue efectuado por el secretario de acuerdos de esta instancia judicial. Con la representación de la Compañía Azucarera de Los Mochis estuvo su apoderado legal, José Arreola Macías, mientras que por el Ayuntamiento de Ahome el jurídico Jonathan Gutiérrez Palomares, y Gabriel Lizárraga Morales, secretario general de la sección 12 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Azucarera.

El terreno entregado consta de una superficie global de 4 mil 281 metros cuadrados, donde se encuentra los vestigios de la chimenea vieja, las chimeneas nuevas y la caldera número 10 completa.

Piden que área del ingenio se convierta en patrimonio histórico industrial

Hay solicitudes reiteradas de grupos colegiados, profesionistas, culturales e historiadores que piden en primer término una declaratoria del municipio para que el área del ingenio sea considerada patrimonio histórico industrial, manifestó José Armando Infante Fierro. El cronista de Los Mochis expresó que definitivamente esa área es privilegiada dentro de la ciudad y, sin duda alguna, un plus que tiene es justamente el valor histórico porque forma parte de los orígenes de la misma población.

Ha sido siempre un factor de pujanza y desarrollo, pero en ese sentido se debe de buscar la preservación de esto”.

Expuso que el municipio debe preservarla por encima de cualquier otro interés o necesidad, y la posible venta de este inmueble no debe de ponerse ni siquiera sobre la mesa.

“El hecho de que se haya adjudicado al municipio esta área lo hace precisamente con una oportunidad única para su preservación y esto debe estar por encima de cualquier otro interés o necesidad, incluso para el propio municipio”.

Destacó que hacen falta drenajes y otras obras de carácter social, las cuales son importantes y fundamentales, pero la preservación del patrimonio de los ahomenses también es importante y fundamental.

“Así que no debemos de poner esto en la disyuntiva de si se vende o no. La preservación de estos inmuebles debe estar garantizada por la autoridad municipal. En este sentido, se dio la oportunidad al municipio para que tome la determinación de qué hacer con estos inmuebles. Yo creo que la definición es indudable, tiene que buscarse siempre la preservación”.

Añadió que si hay áreas baldías donde no hay fincas o construcciones en el espacio, el municipio también tiene necesidades de estos espacios para que se construyan tanto áreas verdes como instituciones.

“Como por ejemplo, se habla de un museo de sitios, del archivo municipal, que está tan urgido de atenderse de acuerdo con la nueva ley estatal de archivos. De tal manera que hay espacio disponible para construcciones y otras cosas. El Ayuntamiento tiene necesidades para que dentro de sus espacios estén esas instituciones”.

Recalcó que el espacio del ingenio es algo que se debe de preservar y no únicamente en términos de decir ‘ya lo tengo y simplemente lo conservo’, sino en atenderlo, restaurarlo e invertirle.

“No solamente se le tiene que sacar dinero, se le tiene que meter dinero para buscar su protección y preservación, y darle mayor valor histórico, patrimonial. También servirá para detonar el turismo, la cultura y el desarrollo de una sociedad”.