Blanca, una choicense que brilla por sus logros; trabaja arduamente en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Blanca Julia Sánchez Miranda es uno de esos ejemplos de trabajo y lucha que brilla por sí mismos para salir adelante.

Originaria de Choix, Sinaloa, Blanca Julia es una mujer que ha sobresalido en la tienda departamental para la que trabaja en la ciudad de Los Mochis, pues a sus tres años ocupa un puesto administrativo que ha sabido manejar de manera adecuada.

Por cuestiones personales y tras un divorcio después de 22 años de matrimonio, se vio obligada a salir del alteño municipio para superarse personal y profesionalmente, pues su vida dio un giro.

Blanquita, como le dicen sus familiares y amigos, comentó que a pesar de que la vida no es un lecho de rosas, ella, así como muchas mujeres, tiene que trabajar y salir adelante, por lo que al llegar a esta ciudad de Los Mochis se vio obligada a buscar trabajo, el cual lo encontró en conocida tienda departamental y desde hace tres años permanece ahí.

La jornada

“Todos los días me levanto a las cinco de la mañana para ir al trabajo, salgo para comer, regreso y salgo como a las once de la noche aproximadamente, y eso es todos los días de la semana. Sé que hay muchas mujeres que todos los días salen en busca del dinero para mantener a sus familias y me identifico con ellas, pues nos tocó una vida difícil”, subrayó.

Blanca recordó que antes de trabajar en la tienda departamental laboró para una empresa de productos lácteos, pero años más atrás estuvo en Sonora, y posteriormente en otros lugares hasta que logró establecerse en la empresa que actualmente labora.

“Muchas personas trabajamos y además hacemos algún trabajo adicional al que tenemos, en mi caso también vendo ropa que me traen de Estados Unidos, esto lo hago porque hay que hacer el pago de algunos compromisos económicos que tengo”, subrayó.

Blanca dijo que durante su matrimonio procreó tres hijos, los cuales ya son mayores de edad y son independientes; sin embargo, nunca se deja de ser padre que consiente a sus hijos, pues siempre hay que estar pendientes de los que hacen, obviamente, sin interferir en sus decisiones.