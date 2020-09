Bloquean a supuesto camión pirata con carga de fertilizantes en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Transportistas de carga bloquearon a un camión supuestamente pirata de un particular que descargó fertilizantes en una bodega, antes de llegar al puerto de Topolobampo, en Ahome, Sinaloa.

El bloqueo se realizó en el entronque a la carretera Topolobampo y el ejido 9 de Diciembre. "Estamos haciendo un bloqueo de un camión pirata y estamos pidiéndole a la autoridad de Vialidad y Transportes que actúe, que se aplique la ley. No sabemos cuál va a ser el proceder de la autoridad, pero la exigencia de nosotros es que se cumpla con la ley. Este camión no tiene que andar movilizando fertilizantes si no tiene el permiso correspondiente", dijo José Antonio Chinchillas, secretario general de la Alianza de Camioneros del Valle de El Fuerte.

Añadió que los transportistas actualmente como actividad están en el acarreo de fertilizantes que están llegando al puerto a las diferentes bodegas y de estas a su destino final, y que no es justo que tengan como competencia a camiones piratas que no cuentan con los permisos correspondientes.

"Somos bastantes los permisionarios y no alcanza para todos y menos si nos están haciendo la competencia los camiones pirata que no cuentan con el permiso que se requiere para ello".