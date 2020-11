Bloqueo a la termoeléctrica de Topolobampo será permanente

Los Mochis, Sinaloa.- Al no obtener ninguna respuesta a sus principales demandas, consistentes en lograr una tarifa eléctrica más justa, habitantes del puerto de Topolobampo, Ahome, terminaron por radicalizar el movimiento de protesta en contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y anunciaron que a partir de esta fecha acamparán en una forma permanente en planta de la termoeléctrica Juan de Dios Bátiz.

Julio Ramírez, representante de los usuarios, señaló que después de varios intentos, por fin lograron reunirse con las autoridades de la paraestatal, pero finalmente no obtuvieron nada en concreto, ya que solo los escucharon pero no les ofrecieron nada en torno a la autorización de una tarifa eléctrica especial que están demandando para los habitantes el puerto, por lo que tomaron la decisión de radicalizar con el movimiento de protesta que durante los últimos días han emprendido en la planta termoeléctrica, pero ahora lo harán permanentemente, pues están dispuestos a acampar en el lugar hasta que sean escuchados y realmente sea atendidas sus propuestas.

Señaló que no es posible que a los habitantes de Topolobampo les lleguen recibos por el consumo de energía eléctrica hasta de 6 mil 8 mil pesos por la simple y sencilla razón de que les aplican la tarifa 1-E, que es más cara en comparación a la que se aplica en la ciudad de Los Mochis, donde se factura con la tarifa 1-F.

Inconformidad

Julio César Ramírez, vecino del puerto, señaló que a todos los pobladores le urgen que les bajen los costos de los recibos a través de una tarifa especial.

Señaló que si las autoridades analizan bien la situación, si hay razón para que se les bajen las tarifas, ya que históricamente la CFE se ha estado sirviendo de las aguas de la bahía, además de que el agua que manda a muy altas temperaturas ha estado afectando durante mucho tiempo las diversas pesquerías, además de que todos los años afectó en una forma muy importante la calidad del aire por la operación de la planta termoeléctrica con combustóleo y de eso pueden dar testimonio todos los vecinos que tienen sus viviendas en las cercanías de esta área, en donde han sufrido desde siempre los efectos de los contaminantes.

No es posible que si somos afectados nos estén cobrando más que a los demás y eso no se vale”.

Manifestó que otro aspecto que no están analizando es que la gente del puerto en realidad no tiene recursos porque muchos viven al día, de lo poquito que logran capturar, porque no tienen un salario fijo.

Hay recibos por una cantidad excesiva, lo cual no es posible porque les están cobrando como si tuvieran negocios, cuando se trata realmente de una casa habitación y por eso es el fondo de la inconformidad.

Para entender...

