Brotan aguas negras en Infonavit Arboledas, Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Las aguas negras volvieron a brotar en el Infonavit Flores Arboledas y esto causó nuevamente la irritación de los vecinos, quienes exigen a la Japama una solución definitiva del problema.

Y es que las fétidas aguas brotaron nuevamente por las alcantarillas ubicadas sobre el bulevar Colegio Militar, esto ocasionó que las calles se impregnaran de nauseabundos olores y que en las esquinas los vecinos no pudieran pasar sin el riesgo de contaminarse.

Alfredo, vecino del lugar, señaló que no se explican por qué la Japama no ha brindado una solución definitiva a este grave problema, ya que no es posible que constantemente las aguas negras estén brotando y corriendo por las calles, con el riesgo de que se presenten enfermedades entre las familias del lugar.

Los vecinos reclaman la intervención de la Coepris, para que valoren el problema y el riesgo de la proliferación de enfermedades, porque en la zona hay dos instituciones escolares y cientos de niños de edad preescolar y de primaria tienen que cruzar a pie forzosamente por esta zona para entrar y salir de clases.

El problema del brote más serio de las aguas negras se presenta en una alcantarilla ubicada a la altura de la calle Eucalipto, esquina con el bulevar Colegio Militar.