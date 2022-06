Brotan aguas negras en Urbi Villa del Bosque en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Harto de vivir entre las pestilentes aguas negras del fraccionamiento Urbi Villa del Bosque, en Los Mochis, el ciudadano Gerardo Isaac Castro Carrazco alzó la voz para exigir a Japama una solución definitiva al drenaje colapsado en este sector de la ciudad.

El padre de familia asegura que desde el pasado 3 de enero de este año presentó la queja ante la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) donde le otorgaron el folio 11428004 por el reporte, pero a casi medio año todavía no tiene solución.

El usuario de Japama asegura que la alcantarilla que se ubica en la esquina de bulevar Del Bosque y Atajo del Bosque tiene la tapadera hundida y durante todo el día brotan aguas negras que se esparcen por varios metros de la calle y banqueta.

"No sé si estén esperando a que llueva para que ese cochinero de agua podrida se meta a nuestras casas, porque lo reporté desde enero, después fui personalmente a Japama y me pasaron a varios departamentos donde mostré fotos del problema y el número de reporte, pero no lo solucionan", explicó el usuario.

Castro Carrazco mencionó que en varias ocasiones ha acudido a las oficinas de Japama a señalar el problema y aunque al principio atendieron la queja, en sus últimas visitas no le prestaron atención, pues le aseguraron que el nivel del agua del drenaje es bajo en ese sector, por lo que sugirieron que el problema está resuelto cuando el agua negra sigue corriendo por la calle frente a su domicilio.

"Cómo pueden decir que el problema no existe o que ya lo solucionaron si yo sigo viendo el cochinero, se me hace que las personas a las que mandan ni siquiera van o pasan mal el reporte, porque aseguran que no existe el problema, pero yo sigo viendo todo mal", agregó.

Finalmente, el quejoso aseguró que en el sector donde está el problema la mayoría de los vecinos trabajan, por lo que no tienen tiempo de acudir personalmente a presentar la queja, pero ante la problemática han visto la posibilidad de unir fuerzas para presentar una queja colectiva y de ser posible presentarse a manera de manifestación para exigir la solución al drenaje colapsado.