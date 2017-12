Brotan las aguas negras en colonia Infonavit Bachomo

Los Mochis, Sinaloa.- Hartos del fuerte olor que despide y de las enfermedades gastrointestinales y de la piel, que pudieran ocasionarles, vecinos de la colonia Infonavit Bachomo denunciaron una fuga de aguas negras entre las calles Heriberto Valdez y Palma.

Coincidieron en indicar que este problema no es nuevo, que viene de alrededor de 15 días atrás y nadie les presta atención. Lo peor, afirman, es que los dejaron fuera del pluvial Valdez y esta pudiera ser una consecuencia de esta situación.

Menores de edad y adultos mayores, los más propensos a sufrir enfermedades de la piel y gastrointestinales por aguas negras. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

LOS BROTES

Nada más al llegar al cruce de las calles señaladas el desperfecto salta a la vista. El agua negra brota por la alcantarilla que se localiza en medio del kínder Enrique Rébsamen y la primaria Manuel Romero Camacho, a donde acuden cientos de niños de los alrededores a recibir su enseñanza.

Luego, el maloliente líquido comienza a tomar su cauce por la orilla de la Palma para confundirse con los charcos que ocasionan las alcantarillas que dan servicio a los habitantes de las privadas Vertedero, Del Túnel, Del Cauce, Derivadora y Laurel, que a su paso los automovilistas arrojan a la orilla de la calle y las banquetas, chispeando con esto unidades estacionadas y a uno que otro transeúnte.

EL LLAMADO

Gabriela Moriel Orduño, quien tiene su vivienda en la esquina de Palma y Vertedero, señaló que el olor se vuelve más insoportable conforme pasan las horas, intensificándose durante las noches.

“Ya no aguantamos la peste. Por fortuna no hace calor porque tenemos que cerrar las ventanas para que no entre tanto el olor y las moscas”.

Acompañada de su mamá, a través de una ventana pidió a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) solucionar de una vez por todas este asunto.

En la misma situación está el comerciante Miguel Valencia, quien tiene una carreta de comida por Valdez y Palma.

“No le hacen caso a uno para arreglar este problema que nos afecta a todos, pero eso sí, cuando quieren el voto ahí estamos”.

Explicó que aunque es un drenaje relativamente nuevo, no está conectado al pluvial Valdez. “Ha de estar tapado con costales, bolsas, no sé, pero pedimos que lo arreglen porque ya no aguantamos”.