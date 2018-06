‘Bud’ no deja dormir a familia

Los Mochis, Sinala.- Dolor, cansancio, impotencia, pero también resignación se reflejan en el rostro de Sara Delia Armenta Espinoza al ver los charcos y el lodazal que dejaron por toda su casa las lluvias de la tormenta tropical Bud a su paso por el norte de Sinaloa.

Y es que la vecina de la sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo) vive hacinada junto con cerca de 18 personas más en el domicilio del poste 120 de la colonia Del Sol, en el ejido Cohuibampo, en unos viejos cuartos maltrechos por el paso del tiempo cuyos techos están todos destruidos, por los cuales se trasminó el agua durante la noche y todo el día de ayer.

Sufren por “Bud”

Acompañada de algunos de sus hijos y nietos, Sara Delia, de 71 años, pide al gobierno municipal y estatal que la ayuden a construir aunque sea el techo de los cuartos porque están todos carcomidos. “Mire, en toda la noche no dormimos nadie en la casa nomás cuidándonos del montón de goteras.”

Por su parte, su hija Eleyda Elena Pacheco Armenta, de 33 años y quien vive en el mismo terreno pero en un cuartito de madera con techo de lámina y cartón, comenta que por cuenta propia ha solicitado ayuda oficial en la Dirección de Desarrollo Social (Didesol) pero hasta el momento no le ha llegado, y asegura que le urge un poco de apoyo para asegurar un lugar más digno para sus siete hijos y el nieto que tiene.

“Me ayudaron con unas láminas pero nada más me dieron unas poquitas y tuvimos que poner cartón en el resto, por eso se metió el agua por todos lados de mi cuarto.” Agregó que está una promesa de la misma Didesol para hacerle un cuartito a su papá, pero hasta el momento sólo le han edificado el piso y los castillos y que desde hace más de dos semanas no acuden para continuar el trabajo.

Por su parte, mientras sortea el lodazal del terreno y unos mangos que caían como consecuencia del fuerte viento, Sara Delia detalló que con lo reciben por sus trabajos apenas les alcanza para malcomer y que ella misma debe salir a ganarse el pan de cada día a Los Mochis, en donde ayuda a una señora a hacer y vender comida.

Así es como me tiene Dios y lo poquito que me manda me conformo con esto