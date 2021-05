¡Buenas noticias! Dan de alta a trillizos que nacieron en abril en Hospital General de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El pasado martes 25 de mayo dieron de alta a los trillizos que nacieron el 24 de abril en el Hospital General de Los Mochis.

Los papás son Aracely Peralta de 27 años de edad y Jesús Omar Leyva de 31 años de edad, originarios de Baymena, Choix.

Aracely Acosta López, pediatra y neonatóloga encargada de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Los Mochis, informó que al ser un embarazo múltiple tiene que ser interrumpido por cesárea.

"Fueron tres bebés, el primer bebé nació a las 8:29 de la mañana, pesando un kilogramo con 400 gramos, fue una niña, se llama Aimara, el segundo bebé fue una niña, su nombre es Yosmara, nació pesando un kilogramo con 400 gramos, el tercer bebé es del sexo masculino, Omar, nació pesando un kilogramo 400 gramos".

La especialista manifestó que los bebés estuvieron en el hospital 31 días hospitalizados y fueron dados de alta el día martes con un peso de más de 2 kilogramos cada uno, y fueron 32 semanas de gestación. La medida de la primera bebé fue de 42 centímetros, el segundo 41, y el tercero 42 centímetros.

"Es muy importante que nosotros como personal médico, yo como neonatóloga estoy comprometida a tratar recién nacidos prematuros y entregárselos a la familia y a la sociedad en las mejores condiciones, refiriéndome a estas que el recién nacido prematuro tiene riesgos de muchas complicaciones, estos bebés se fueron sanos de sus ojitos, no tuvieron ninguna complicación a nivel del sistema nervioso central, no tuvieron dependencia de oxígeno, me refiero a más del mes de vida, se fueron comiendo sus tomas completas con una adecuada succión, con un peso adecuado para la edad, ellos estuvieron siempre ganando peso adecuado, no se infectaron sólo un bebé se manejó con antibiótico, los otros dos bebés estuvieron libres de infección".

Destacó que esto es fruto del trabajo que se realiza en este hospital y no sólo del equipo médico sino también del equipo de enfermería, médicos residentes y médicos internos y de todo el personal, incluso de intendencia.

Esa es la satisfacción que tenemos nosotros como hospital, haberlos entregado en excelente condiciones. La mamá tiene adecuado estado de salud".

De esta manera, expuso que solo uno de los tres bebés requirió medicamento para mantener la adecuada función del pulmón, ya los tres pequeños tuvieron oxígeno solamente cuatro días.

Eso habla muy bien del cuidado que se tuvo de la mamá con el embarazo y del control prenatal adecuado".

Sergio Loza Rivera, director de esta institución médica, dijo que la mamá se egresó y no estuvo los 31 días en el hospital.

"Ella tuvo una buena evolución de su evento quirúrgico que fue la cesárea y fue egresada. Los bebés se quedaron aquí, los papás estuvieron viniendo todos los días a ver a sus bebés".

Mencionó que son los primeros trillizos que nacen este año 2021, y que el año antepasado también nacieron trillizos.

"Este es un evento importante porque la tasa de los trillizos es uno de cada 10 mil nacimientos. Entonces no es tan frecuente. Aquí tenemos una taza de más de 3 mil 800 nacimientos de bebés al año".

Reconoció la labor de todo el equipo que participó con el ginecólogo Juan Francisco Galindo Beltrán.

El padre de los niños, Jesús Omar Leyva, expresó que es una sentimiento muy bonito el que se siente al se papá de trillizos.

"Se siente muy bonito, me espanté primero un poco la primera vez que me dijeron. Cuando me dieron la noticia, yo tenía el teléfono en la mano y me llegaron todas las fotos de captura, que eran tres, y me me pregunté: se equivocaría el doctor".

Con los trillizos, este joven matrimonio de Baymena, Choix, suma cuatro hijos con una niña de 8 años.

El papá expresó que cada 3 horas les dan de comer a los bebés.

Nos tenemos que turnar, mientras ella les da un poco de pecho, yo les tengo que dar con el biberón. Lloran por comida al mismo tiempo los tres", dijo emocionado.

Comentó a los cuatro meses de embarazo de sus esposa, se enteró iban a tener trillizos.

Dijo que por el momento se están quedando en Los Mochis con una tía de su esposa, para partir a Choix, ya que los bebés estén un poco más grandes.

Agradeció al equipo de médicos especialistas que estuvieron al cuidado sus bebés.

Apoyo

Los bebés requieren de leche especial y pañales, si usted gusta apoyar a estos trillizos puede comunicarse al número de celular 6981252514 o apoyar de manera económica al número de cuenta 4152313569724953 del banco BBVA.