Bulevar Centenario, destrozado por las lluvias

Los Mochis, Sinaloa.- Como circular por una maltratada terracería, donde la principal preocupación es evitar una descompostura del vehículo, o, lo que es peor, un accidente, es el martirio de quienes transitan por el bulevar Centenario.

Los afectados son cientos de automovilistas que diariamente deben pasar por el tramo de Macario Gaxiola a la avenida Pasadena, donde el pavimento quedó totalmente destrozado luego de las recientes lluvias y el tráfico pesado.

Los habitantes del sector suroriente de la ciudad, específicamente de los fraccionamientos Los Ángeles, Las Flores, Santa Luz y las tres ampliaciones de Canteras, dicen que ya no soportan las condiciones de la rúa. Tardan hasta 45 minutos para salir al Centenario dada la lentitud del tráfico de la zona.

Asimismo, quienes tienen su domicilio en el sector Álamos y Romanillo que se ven en la necesidad de bajar del Centenario por el bulevar Álamos, justo donde están las vías del tren.

Bulevar Centenario destrozado tras las lluvias. Foto: EL DEBATE

Quejas

“Debería haber un reglamento para la circulación de camiones de carga por esta parte de la ciudad, o mínimo que sea pavimento de mayor resistencia, porque con las lluvias y eso se están acabando el pavimento de todo el Centenario”, explicó Jesús “N”, quien trabaja en un comercio ubicado justo en este crucero.

Hasta 4 turnos del semáforo por la lentitud del tráfico. Foto: EL DEBATE

Asimismo, Luis Vázquez, padre de familia que todos los días circula por este tramo, explica que su camioneta ha sufrido diversas descomposturas ante el maltrato al que la somete en los enormes hoyos que hay en el pavimento.

“La camioneta se me descompone de una cosa y luego de otra, siempre me dicen que es por golpes y es que por más que le busque no se le puede sacar la vuelta a todos los hoyos y se golpea”.

Afectaciones en la calle Pasadena. Foto: EL DEBATE

Gabriela Guillén lamentó que para salir de su fraccionamiento tenga que hacerlo hasta con 2 horas de anticipación para llegar a tiempo a su destino, pues el tráfico es muy lento, sobre todo en horas pico.

Los afectados coincidieron en señalar que ninguna autoridad ha puesto atención al problema, por lo que solicitaron apoyo inmediato para la solución de este problema.