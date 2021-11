Buscan incluir personas con discapacidad en el Ayuntamiento Ahome

Sinaloa.- Con en propósito de brindar el espacio que merecen y en obediencia a la ley de igualdad, el alcalde Gerardo Vargas Landeros propuso durante la Sesión de Cabildo celebrada de la tarde de este viernes, la creación del Instituto para en Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Municipio de Ahome.

Según se expuso en el punto del orden del día, dicho instituto sería como organismo público descentralizado jurídica y patrimonio propio; después de su discusión, fue turnado para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidad de Gobernación y Derechos Humanos y Grupos Vulnerables.

"Lo que se busca es propiciar un cambio de Cultura para terminar con la discriminación, lograr nun municipio más justo y que las personas con Discapacidad tengan participación", expuso el mandatario municipal.

Por su parte, Carlos Martín Valenzuela Navarro, se dijo emocionado por esta noticia ya que sostuvo que a pesar de las campañas de crear una cultura de inclusión, la realidad es que se les siguen cerrando las puertas.

"La capacidad no es ver o no caminar, sino el toparnos con puertas cerradas que no nos dejan participar en la vida pública, enhorabuena pues esta noticia que significará un antes y un después".

De igual forma, se planteó la autorización al Ayuntamiento para la contratación un porcentaje de su plantilla la oral a favor de personas con discapacidad con la finalidad de garantizar su inserción laboral.

Una propuesta que tiene que ver con su autorización para contratar hasta un tres por ciento de su plantilla laboral a personas con discapacidad con el propósito de promover el suelo parejo para este sector tan sensible", señaló Vargas Landeros.