Buscar un futuro para mi familia vale más que mi vida: hondureños recorren Los Mochis en búsqueda del sueño americano

Los Mochis, Sinaloa.- Brenda y Eduardo son dos jóvenes hondureños que salieron de su país a finales de noviembre de 2020 con dos mochilas a cuestas, un montón de sueños en su corazón y los dos motores que en cada respirar los empujan a buscar una salida a la pobreza y el oscuro porvenir que los envuelven: sus pequeños hijos, Naomi, de solo un año, y Eduardo, de 7 años. La familia se refugia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, mientras buscan la manera de llegar a su destino meta.

Hasta este fin de semana habían recorrido más de 2,300 kilómetros entre el miedo, la soledad, la zozobra, el peligro y el hambre pero con la firme convicción de continuar su camino hasta tocar tierra estadounidense y trabajar para, entonces sí, alcanzar el “sueño americano”, ese que cada vez se complica más pero que sigue siendo hipnotizante no solo para la comunidad latina, sino para migrantes de la mayoría de los países que ven en México un trampolín para llegar a él.

“Dios sabe qué pasará”

Eduardo no sabe si llegarán o no a Estados Unidos, desconoce qué les depara el mañana o incluso qué sucederá durante las siguientes horas o minutos pero prefiere eso, la incertidumbre y morir en el intento, que ver como su familia se consume en la pobreza.

Dicen que no se puede, que es peligroso, reflexionaba el joven de 22 años con una familia a la cual debe proveer, “pero me imagino que solo la voluntad del Grande es la que va a decir si se puede o no. Solamente Él sabrá hasta dónde llegaremos, y si cruzaremos a Estados Unidos.”

Apenas provisto con un pantalón, tenis, camisa y un suéter roído, Eduardo reconoció que fueron la falta de trabajo y de alimento los que los obligaron a salir de su país.

Mientras descansaba junto a su familia a la sombra de un tejaván en un crucero de la ciudad de Los Mochis, Eduardo aclaró que conoce varios oficios, entre ellos la soldadura, la carpintería y la albañilería, y que en México ofrecería su mano de obra para estos u otros más como jardinería o limpieza con el afán de conseguir unos pesos que los ayuden a seguir adelante, pero también reconoció que esto no ha sido posible porque carece de permiso para trabajar en el país.

Brenda no pierde su sonrisa, su nobleza y tampoco la esperanza de sacar a sus hijos de la pobreza. Foto: Javier Padilla/ Debate

Acerca de cómo conseguirán arribar a la frontera con Estados Unidos si lo que reciben de la buena voluntad de la gente les ayuda, y mucho, solo para garantizar la comida, Eduardo manifestó que una de las alternativas era tomar el tren de carga conocido como La Bestia en Estación Sufragio, El Fuerte, aunque de antemano sabe que se incrementa el peligro ante lo desconocido.

Sin embargo, esta situación no lo detiene. Con un caminar pausado y unos ojos que delataban cansancio y su agobio por la enorme responsabilidad que tiene sobre sus hombros, Eduardo señaló que se cansó de carecer hasta de lo más mínimo para alimentar a su familia y darle un cobijo.

Buscar un mejor futuro para mis hijos vale más que mi vida misma. La verdad, prefiero perder la vida buscando un mejor futuro para ellos, para mi esposa, que no hacer nada. Por eso andamos por acá, y seguiremos hasta donde diga Dios.”

Largo trajinar

Mientras cargaba entre sus brazos a Naomi y veía de reojo al risueño Eduardo, Brenda comentó tímidamente que la travesía la empezaron en noviembre pasado, cuando cruzaron la línea y arribaron a Chiapas.

A partir de ahí, recordó, han recorrido al menos cinco estados hasta pisar tierra sinaloense, un lugar en el que dijo sentir la solidaridad y calidez de la sociedad, donde a su familia le han tendido la mano en cada lugar.

Nos tocó pasar Navidad en Culiacán y nos regalaron ropa, cobijas y juguetes para los niños, además de darnos comida y unas monedas para seguir adelante.”

Acerca de la pandemia del Covid-19, afirmó que desde su perspectiva, esta llegó para quedarse y solo queda acostumbrarse a vivir con ella, pidiendo a Dios no ser de los afectados por el virus.

Luego de unos minutos, Brenda y Eduardo se despiden para recaudar la mayor cantidad de monedas posibles y seguir su camino. Todavía les falta un trecho para llegar a la frontera con Estados Unidos pero ya “la sentimos más cerca. Gracias a los sinaloenses por todo”, concluyó la joven madre de familia con una sonrisa.