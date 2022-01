Buscarán comprar energía limpia para dependencias municipales de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de disminuir los gastos que se tienen actualmente por el servicio de energía eléctrica en las dependencias gubernamentales y, a su vez, llevar al municipio de Ahome a la era de sustentabilidad, se analiza la posibilidad de comprar energía limpia.

Así lo dio a conocer el propio alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien adelantó que incluso ya se han visto opciones de empresas dedicadas a este tema, aunque no precisó mayores datos.

“Este es el inicio de una administración que va directo a la sustentabilidad. Aprovecho para decirles que estamos en trámite y que vamos a tener una carta de intención con una empresa privada en donde para todos los edificios que consumen energía eléctrica del Ayuntamiento y las paramunicipales como la Japama que utilizan bombas, plantas, pues les vamos a comprar energía limpia. Qué significa: que es energía que proviene de paneles solares, energía eólica mucho más barata y sin contaminar el ambiente”, sostuvo.

El funcionario municipal explicó que en promedio se gastan entre 150 a 180 millones de pesos al año, lo cual es una erogación muy importante que pudiera reducirse en gran medida para que eso se vea reflejado en más obras y apoyos para la ciudadanía.

“De la energía se paga una fortuna, entre Japama y nosotros pagamos de 150 a 180 millones de pesos al año. Vamos a tener ahorros importantes, estamos terminando de hacer el estudio pero la intención es meternos a esa dinámica de sustentabilidad, de un municipio limpio, entonces, de tal manera que vamos a poder generar muchas cosas muy interesantes”, enfatizó.

Objetivo

El funcionario municipal insistió en que son tiempos en donde los gobiernos deben de buscar alternativas que no sólo mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, sino que las condiciones sean mejoradas para una atracción de más inversiones así como del turismo nacional e internacional.

En ese sentido, comentó que incluso existe la posibilidad de abrir la puerta con un grupo de promotoras turísticas de España, quienes podrían ser atraídas por los nuevos mecanismos que se pretenden implementar que van de la mano con la sustentabilidad.

Lo cual, agregó, al tener no sólo la imagen sino el estilo de vida en otro nivel, podría ser motivo para que más extranjeros volteen a ver al municipio.

“Entramos a la modernidad. Siempre dijimos que queríamos que voltearan a ver al municipio: ya voltearon grandes inversionistas extranjeros como la planta de GPO, la próxima planta de metanol y otras plantas que se están abriendo; recibimos a empresarios de Arandas de Jalisco que quieren venir a traer algunas inversiones importantes a Topolobampo, y todo como un común denominador: todos con una tecnología de primer mundo acompañada con el tema del medio ambiente, que es lo que estamos haciendo; eso nos va a generar mayor inversión.”

Basura

Ahome entrará a la modernidad con RCR: alcalde

El objetivo de cambiar la empresa recolectora de basura es llevar al municipio a la modernidad, aseguró el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

Durante una rueda de prensa, el funcionario municipal explicó que está empresa RCRWTE de México, S.A. de C.V., no solamente se mejorará el servicio que hoy se brinda, sino que este será a través de alta tecnología pues no solo los camiones no tienen motor, es decir, no contaminarán sino que la basura que junte será reciclada al 100 por ciento.

Anuncio. Las autoridades dieron a conocer los pormenores de la nueva empresa que llegará, RCR, para la recolección de basura. Foto: Debate

Señaló que, además, esta empresa de origen inglés no requiere de la construcción de un relleno sanitario como tal, pero sí de una planta con la tecnología necesaria para llevar a cabo el proceso de reciclaje que podría llevarle un lapso de un año.

Aseguró que por este cambio el municipio no tendrá que pagar sino al contrario: esta nueva empresa pagará el 25 por ciento de sus ganancias con la basura que se recicle. Incluso, la comuna no pagará a OP por rescisión del contrato, lo que absorberá la nueva empresa. Asimismo, aclaró que OP Ecología seguirá en operaciones en tanto se concluyen los trámites para que RCR pueda iniciar labores.

Basura. Aunque OP sigue al frente del servicio de recolección hay zonas con problemas, según reportan vecinos. Foto: Debate

“Esta empresa además de que está cotizando en bolsas internacionales nos está garantizando para que no nos vayan a dejar colgados con una póliza de un banco de Londres que es de 50 millones de dólares.” Dijo que la inversión de la planta recicladora es de 150 millones de dólares.