Buscarán evitar caos vial en festejos del Día del Niño en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de evitar aglomeraciones y caos vehicular en las zonas escolares ante la celebración del Día del Niño, la dirección de Tránsito Municipal alista un operativo especial.

José Alfredo Gutiérrez, encargado del área reconoció que este tiempo se genera mucha movilización en las escuelas así como en el primer cuadro de la ciudad.

“Ya tenemos destinada la operativa que se va a tener el 29 y 30 de abril como también los festejos que se van a realizar en diferentes lugares, tenemos ya de apoyo al cien por ciento a partir del día 29 a nuestras educadoras viales que ahí las vamos a tener apoyando”, indicó.

Leer más: 9 planteles de Sinaloa participan en III Encuentro Nacional Cívico de Bandas de Guerra y Escoltas DGETI 2022 en etapa estatal

Asimismo, señaló que de acuerdo a la información que se ha dado a conocer, el día sábado 30 de abril se tendrá una fiesta en el estacionamiento del CUM dirigido a los niños en donde de igual forma, las jóvenes apoyarán.

“El centro no se va a descuidar, tenemos ahí el grupo de motociclistas tanto patrullas cuidando el área comercial. La doble fila es cultura vial porque aunque no hay nada que hacer y hay espacio más adelante se quedan enfrente de donde llegan y ahí se paran en doble fila, no quieren caminar”.