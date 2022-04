Buscarán que se castigue a quien dio muerte a Itzel en El Fuerte; gobernador Rubén Rocha acude a funeral

El Fuerte, Sinaloa.- El responsable de dar muerte a la joven Itzel tiene que recibir todo el peso de la ley pues es la única forma de marcar un precedente y mostrar a la sociedad que los hechos tienen consecuencia y que existe justicia, declaró Rubén Rocha Moya.

El gobernador del estado de Sinaloa se mostró consternado sobre este feminicidio que sucedió el pasado miércoles en la cabecera municipal de El Fuerte y en el que una joven de 20 años fue privada de su vida a manos de un hombre.

"Es lamentable el hecho que ha ocurrido, hemos tenido seis feminicidios este año y sólo uno no se ha podido arrestar al responsable aunque ya está la orden de aprehensión, cinco responsables están en proceso, uno se resolvió porque al asesino que estaba preso lo mataron. Nos consterna esto y no puede seguir ocurriendo, necesitamos esa alerta, no podemos ser indiferentes, esto es importante, que la gente sepa que nos duele que ocurran estás cosas".

Leer más: Líder de mujeres de Movimiento Ciudadano condena feminicidio de Itzel, joven de El Fuerte

El mandatario estatal reconoció que existe violencia de género en el estado de Sinaloa y ante ello, se reforzarán las acciones no sólo para actuar en consecuencia sino para prevenir que estos hechos de den destacando que es necesario recobrar la confianza y la cultura de la denuncia para poder proceder.

"Tenemos violencia y estamos tratando de que baje, están bajando los principales indicadores y hay uno que nos preocupa que es la violencia contra las mujeres, el tema sexual más del 50 por ciento de los delitos del fuero común tienen a una mujer como víctima y eso es muy preocupante, tenemos que cambiar es un tema de cultura de aplicar políticas públicas y debemos de trabajar en prevenir la violencia contra la mujer la violencia intrafamiliar, la violencia de sexo es prevenible".

Añadió, "estamos revisando que no se minimicen las denuncias, muchas mujeres no se animan a hacerlo ni a dar su nombre ni su cara, hemos estado instalando algunos buzones en el propio Palacio de gobierno , necesitamos que este la cultura de la denuncia pero para eso tienen que sentirse seguras".

Sentencia

Leer más: "Ni una más, Itzel no está sola, ya basta", reclamo general por feminicidio en El Fuerte, Sinaloa

El funcionario estatal adelantó que incluso, ya tuvo en lo personal un acercamiento con la Fiscal del estado, Sara Bruna, a fin de conocer los detalles del caso pero sobre todo, para que se vigile que se actúe en consecuencia y se haga justicia augurando que pudiera darse incluso la sentencia máxima que es de 50 años.

"Vengo a darle un abrazo solidario a la familia, son lamentables los hechos, no se puede reparar pero lo que el gobierno tiene que hacer ya lo está haciendo, está ejecutada la orden de aprehensión, a las 10:00 horas iniciaban la suficiencia para vincular a proceso al responsable. Ya estuve platicando ahorita con la Fiscal y se va a dictar, lo van a fijar a proceso, eso es una garantía y aplicar la mayor fuerza de la ley, la pena son más de 50 años de prisión", indicó.