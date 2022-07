CDDHS emite a autoridades medida cautelar para que se garantice seguridad a Felipe Montaño tras amenazas

Los Mochis, Sinaloa.- La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS) emitió una medida cautelar que envió al gobernador Rubén Rocha Moya y al presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, para que se garantice la seguridad y la integridad tanto física como moral de Felipe de Jesús Montaño, gobernador tradicional de Ohuira, ante las amenazas que señaló haber recibido de un funcionario del gobierno del estado tras su postura en contra de la planta de amoniaco.

"Lo que hizo el gobernador fue señalar que no había tales amenazas, pero no se comprometieron a investigar, que eso es lo que debe hacerse cuando se emite una recomendación o medida cautelar", informó Óscar Loza Ochoa.

El responsable de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa destacó que en las consultas a las comunidades indígenas respecto a la instalación de la planta de amoniaco no se le dio observancia al punto 6 del convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en la que se establece de manera muy clara que las consultas deben ser no solamente libres sino además informadas, y que en este caso no fueron libres ni bien informadas.

"Las consultas deben ser libres, y una consulta que se lleva a cabo en una asamblea donde hay que votar de manera abierta, pero frente a los que han hecho campaña en contra de los intereses de las comunidades, pues eso no es de ninguna manera una consulta libre".

Agregó que el voto debe de ser secreto para que se eviten las presiones, y fueron asambleas en las cuales habría que votar levantando la mano y no yendo a una urna.

"Eso no es libertad cuando hay alguien interesado que está al frente de quien va a votar".

Te recomendamos leer:

El defensor de los derechos humanos agregó: "Creo que ha sido parcial por parte de las autoridades tanto locales como estatales y también las federales, toda vez que no solamente es hablarles de lo que vale la inversión y cuántos empleos supuestamente se van a crear sino también de las consecuencias que tiene para el medio ambiente y también para la agricultura en el estado de Sinaloa, de esa parte no se ha hablado".