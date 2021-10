CFE niega otra vez abono de la Japaf en El Fuerte

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que se tiene un monto por el orden de los 8 millones de pesos para abonar a la deuda cercana a los 14 millones de pesos que tiene la Japaf con la CFE, ésta nuevamente se negó a recibir ese monto.

Así lo confirmó Javier Solís, gerente general de la Junta de Agua de El Fuerte quien mostró su preocupación por la cerrazón que existe de parte de la Comisión Federal de Electricidad.

“Se hizo la propuesta desde el día lunes y recibimos la respuesta por parte de ellos (CFE) diciendo que prácticamente lo que nosotros estamos proponiendo no era aceptado por parte de ellos aludiendo a que la forma en que nosotros queríamos hacer los pagos no se los habían autorizado por parte de División, eso dicen ellos”, indicó.

El funcionario municipal dijo que de cierta manera pueden entender que no se les acepte este abono; sin embargo, calificó como inconcebible la postura pues se les ha negado otra alternativa para solucionar este problema.

“No hubo opción de nada, una cosa es que la propuesta sea aceptada o no y otra cosa es que nos digan así no se puede pero tal vez así si, eso es lo que nos tiene un tanto no molestos pero si inquietos porque queremos avanzar en el tema, queremos que la gente tenga lo más normal posible el servicio de agua y una forma de demostrar esto es el acercamiento que tuvimos para tratar de resolver este tema”, abundó.

En ese sentido, insistió en que sobre la propuesta que se le hizo de abono a la Comisión Federal de Electricidad la respuesta fue un rotundo no.

“La propuesta se hizo como te digo pero la respuesta fue un tajante no y tampoco nos dicen cómo si se puede, no nos dicen cómo podemos avanzar en el tema y creo que esto va en detrimento del servicio que estamos dando aquí en el municipio. Nada más nos dice que no se puede, que no fue aceptada, que no hay manera como nosotros propusimos. Les he estado marcando e insistiendo en que nos digan cómo si se puede, cómo podemos comenzar a solucionar este problema pero seguimos recibiendo un no”, determinó.

Antecedente

Cabe recordar que hace algunas semanas la CFE decidió cortar el servicio de energía eléctrica en al menos 5 plantas potabilizadoras por falta de pago, ante ello, la Japaf instaló generadores de energía pero el servicio sigue siendo malo.

El propio gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel hace poco más de una semana afirmó que para el abono, el estado pondría 3 millones de pesos y con eso se completarían 8 millones de pesos, incluso, aseguró que la paraestatal tendría que aceptar el abono, pero al día de hoy, esto no ha sucedido.

“Creo que el que tiene la intención de acercarse y negociar es porque quiere resolver el tema y creo que la negativa no es viable en este momento por la situación en la que estamos en el municipio, que nos diga cómo así como podemos avanzar en el tema, estamos dispuestos y la prueba la estamos dando porque nos hemos acercado a la Comisión Federal de Electricidad”, puntualizó.