CMIC denuncia daño en infraestructura del Trébol en Ahome, Sinaloa

Ahome, Sinaloa.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)con base en Los Mochis denunció hace algún tiempo que la infraestructura del distribuidor vial mejor conocido como El Trébol presentaba unos daños; sin embargo, no se tuvo una pronta respuesta , lamentó Fernando Valenzuela García.

El presidente del organismo explicó que de acuerdo a una revisión que se hizo en una de las pilas, no se detectó afectaciones que pusieran en riesgo la obra como tal, pero aún así, hizo hincapien en que es algo que debe y tiene que atenderse para evitar un daño mayor.

Responsabilidad

Incluso, se refirió a las direcciones de Protección Civil, las cuales, aseguró, debe estar pendiente de este tipo de situaciones pues al final, tienen que ver de manera doirecta e indirectamente con la salvaguarda de las personas.

En ese sentido, consideró que ésta área debe estar al pendiente entre otras cosas, de las infraestructuras de puentes y carreteras.

“Hace poco se estableció la Dirección de Protección Civil en los municipios y a nivel estado, ellos son los responsables y si ellos no pueden que nos hablen y apoyamos, nosotros en lo particular hicimos un señalamiento con respecto a que hay un daño en una pila del Trébol que parece que lo ocasionó un vehículo, ahí está y al parecer no han hecho nada”, enfatizó.

De igual forma, sostuvo que por parte de la CMIC tienen la disponibilidad y la responsabilidad de colaborar en este tipo de situaciones, es decir, en efectuar las revisiones correspondientes de las infraestructuras, incluso, para actuar en consecuencia.

“Nosotros siempre hemos manifestado nuestro apoyo cuando hay desastres naturales, tormentas, nosotros siempre apoyamos y déjame decirte que esta es una zona sísmica por lo que las estructuras están protegidas, porque se hace cumplir el reglamento para la construcción”, enfatizó.

Leer más: Se roban una camioneta en el sector Jiquilpan en Los Mochis, Sinaloa

Por último, insistió en que los integrantes de la Cámara están en la mejor disposición de colaborar con las autoridades en este tipo de temas, especialmente cuando ya interviene la seguridad de las personas.