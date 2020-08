Cabildo de Ahome aprueba solicitud de OP Ecología: PASA actuará jurídicamente

Los Mochis, Sinaloa.- Con 10 votos a favor y 4 en contra, el Cabildo en pleno aprobó realizar una serie de modificaciones al contrato inicial (del 2012) de OP Ecología a fin de que esta cumpla con todos los requisitos y pueda entrar a operar en el municipio de Ahome, en relevo de PASA, quien por más de 20 años ha estado a cargo del servicio de recolección de basura.

Sin embargo, esta determinación del cuerpo de regidores y el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno se da en medio de un conflicto jurídico que existe entre las dos partes, sobresaliendo una suspensión a favor de PASA otorgada en el 2017 que ordena que permanezca en operación en tanto se finiquita la cuestión legal y hay nueva licitación.

Posible demanda

Esta situación prendió los focos rojos al interior de Promotora Ambiental La Laguna, quien casi de manera inmediata a la sesión de Cabildo extraordinaria celebrada el día de ayer inició con el papeleo para informar a los tribunales sobre a violación en la que incurrió el Ayuntamiento (regidores y alcalde) al aprobar este cambio, en su intento de beneficiar de manera directa a OP, dio a conocer Juan Torres Gómez, director regional de Relaciones con Gobierno de la Zona Pacífico de PASA.

“Nosotros seguiremos prestando el servicio mientras tanto no tengamos un comunicado en otro sentido. Obviamente el día de hoy (ayer) enviamos un escrito en donde estamos señalando la violación a la suspensión y concretamente resaltando el que no nos están pagando, y el hecho de no pagarnos es una violación al contrato. Ese es nuestro argumento.”

En ese sentido, agregó que de esta situación ya se le dio visto al Tribunal para que se atienda el tema y se derive una instrucción al Ayuntamiento a fin de que se les respete el contrato, pero sobre todo que se les pague la deuda, que oscila entre los 31 millones de pesos correspondientes a 4 meses de servicio (abril, mayo, junio y julio).

En ese sentido, afirmó que el proceder del alcalde es una violación ya que la suspensión establece que las cosas deben de quedar en el estado que guarda actualmente en tanto se resuelva el proceso que se tiene.

“La última palabra no la tiene el municipio. Nosotros no podemos evitar que hagan todas las sesiones ordinarias o extraordinarias para tratar los temas que consideren, ellos pueden hacerlas cuantas veces quieran y aprobar los asuntos que consideren; lo que no creemos es que tengan razón, eso es otra cosa pues para eso existen instancias correspondientes.”

Insistió en que tienen que ser los tribunales quienes determinarán quién tiene la razón, quién está violentando el proceso, y afirmó que para ellos el panorama es claro.

“Ese dictamen aprobado es una violación, realizar este tipo de aprobaciones, y si es una violación el no pago pues él (municipio) no ha pagado el servicio por cuatro meses, cuál es el objetivo de eso”, precisó.

Torres Gómez recordó que ellos cuentan con una suspensión vigente otorgada en el 2017 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que les permite seguir operando sin ningún problema en Ahome en tanto se resuelve la situación jurídica que se tiene con OP.

Nuestro contrato sigue vigente y contamos con una suspensión que lo protege, no hay más; incluso el contrato inició el pasado 1 de agosto.

A favor

Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno

Regidora PT Ariana Sulaee Castro Bojórquez

Regidora PT Socorro Calderón Guillén

Regidor PT Héctor Vicente López Fuentes

Regidor PT Raymundo Simons Cázarez

Regidora Morena Rosa María Ramos Solórzano

Regidor PAN Alfonso Pinto Galicia

Regidora PRI. Génesis Paola Pineda Valdez

Regidor PRI Raúl Cota Murillo

Regidora PRI Rosa María López Ramírez

En contra

Síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites

Regidor del PAS Fernando Arce Gaxiola

Regidor de Morena Ramón López Félix

Regidor de Morena Gerardo Amado Álvarez

Burla, oferta de OP

Señaló que la supuesta oferta que hace OP Ecología dentro de estas nuevas cláusulas de ofrecer un servicio con camiones nuevos, así como sus instalaciones, no es un plus de lo que pudieran presumir los regidores, porque es una obligación de cualquier empresa que iniciará operaciones.

No es un plus, es una verdad a medias decir que ofrecen eso. Si nosotros entramos a un contrato de largo plazo, por supuesto que van a ser los camiones nuevos sin ningún problema”, abundó.

Preocupación

Mientras tanto, Angelina Valenzuela Benites se mostró preocupada de la decisión de la mayoría del Cabildo al aprobar este punto del orden del día, pues advirtió que esto implica acciones legales que PASA está en su derecho de emprender debido a que se le están violentando sus derechos al existir una suspensión vigente de un tribunal.

“Ellos están tratando de modificar una parte del convenio, legalizar lo que se incumplió, porque si OP no entró es que no ha cumplido los términos y si no pudieron antes pues ahora sí porque ven las puertas anchas, en este Cabildo sí se puede hacer lo que no debería. Esta situación pudiera desencadenar un proceso jurídico en contra del Cabildo por parte de PASA. Yo y quienes votamos en contra nos estamos deslindando de esta responsabilidad porque entendimos que era algo que no debía pasar”, abundó.

Aclaró que no defiende a ninguna de las dos empresas; sin embargo, dejó claro que lo que se busca es que las cosas sean en apego a la legalidad a fin de evitar caer en una violación de un mandato de un tribunal.

“Lo que trato de decir es que estamos haciendo de forma ilegal las cosas. Fue un procedimiento que debió pasarse primero a las comisiones, pero nunca pasó el primer paso y hago referencia en la misma sesión de Cabildo para que quede en actas.”

El regidor Fernando Arce, quien votó en contra, dijo que OP Ecología en 8 años no pudo cumplir y ahora sí pretende hacer en un año el relleno sanitario, que no tiene ni permiso ni Manifestación de Impacto Ambiental.

Municipio de Ahome se protege de posible multa, dice priista

Por mayoría el Cabildo en pleno aprobó realizar algunas modificaciones en el contrato que OP Ecología reclama tener vigente desde el 2012, que afirma que no se le respetó. Esta autorización no implica que esta empresa vaya a entrar en funciones en Ahome en el servicio de recolección de basura, sino que más bien protege al municipio de lo que pudo haber sido una multa millonaria que no habría manera de cubrir al menos en esta administración, sostuvo el regidor Raúl Cota Murillo.

“Si no se aprobara el punto ponemos en una situación de riesgo al municipio, pues incluso le pusieran a salvo derechos a la empresa de poder reclamar daños y perjuicios y eso podría causar grandes daños a las arcas municipales, más si la administración se pudiera prestar para no darle un curso legal adecuado y que se pudiera prestar para malas interpretaciones”, detalló.

El coordinador de la bancada priista defendió su voto a favor de este punto afirmando que ya será responsabilidad de los tribunales resolver a favor o en contra de OP Ecología o de PASA, según sea el caso.

“Lo que se sometió a votación no fue una situación de quién prestar el servicio de recolección de basura entre PASA y OP, es lo que tenemos que aclarar debido a la circunstancia creada de acuerdo a la licitación del 2012; ya serán los tribunales quienes definan quién va a prestar el servicio en nuestro municipio”, señaló.

Asimismo, comentó que “en el dictamen se verificó que no se le está dando la oportunidad de reclamar en la prestación del servicio porque eso es de los tribunales, lo que sí define son las cláusulas del contrato del 2012 como el límite máximo para el cobro de la prestación del servicio, es decir, lo que dure la prestación del servicio de OP no podrá ser superior a los 7 millones 800 mil pesos que es un cobro similar al que se le hace a PASA”.

