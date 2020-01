Cabildo tiene la última palabra en apoyo a Cruz Roja: Raúl Cota

Los Mochis, Sinaloa.- El Cabildo ahomense pudiera revertir la decisión del alcalde Billy Chapman de retirar el apoyo a Cruz Roja, aclaró el regidor Raúl Cota Murillo.

Dijo que en diciembre del año pasado se contempló en el presupuesto anual del 2020 un monto general de apoyo para todas las instituciones, no de manera particular a la benemérita institución; sin embargo, se pueden hacer reasignaciones, por lo que, de no atender el tema en Cabildo, es posible retirar ese apoyo.

“Lo que se puede hacer es generar un sondeo entre los regidores si están de acuerdo con esta medida del alcalde y en la primera sesión de Cabildo que se tenga, mandarlo a la Comisión de Hacienda, dictaminar y en la siguiente sesión se apruebe el dictamen”, explicó.

Cota Murillo sostuvo que retirar el apoyo a Cruz Roja es algo que viene a demeritar al municipio.

Viene a dar un sentido de ideas y de ocurrencias en el municipio de Ahome. Así lo vemos porque un día despertamos con noticias que vienen a traer daños colaterales en el municipio de Ahome”.

El edil recordó que hace casi un año el alcalde tomó la determinación de comprar las ambulancias que operan en las sindicaturas al asumir una responsabilidad que no le corresponde, al menos no de manera directa y en su totalidad.

“Fuimos testigos de las siete ambulancias, tema en el que hay una controversia jurídica ante la propia auditoría por la forma de adquisición y, sobre todo, la ejecución de estos recursos. Ese tipo de decisiones son las que se han venido tomando.”

Rechazo

Por su parte, Fernando Arce Gaxiola consideró como algo injustificable retirar el apoyo por estar en contra del nombramiento de una persona al frente de una institución, pues los razones que dio el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno para tomar esta decisión carecen de sustento, de una resolución.

“Yo creo que más que politizar el tema, se está tomando una decisión equivocada. Uno debe de saber separar cuando puede ser una cuestión personal y cuando es una relación institucional. Entonces, Billy Chapman tiene una investidura que es el representante ejecutivo del municipio de Ahome; estamos hablando de que no es dinero de él, sino de la misma ciudadanía”, señaló.

Por último, Jesús Valdés, dirigente del PRI en Sinaloa, reprobó esta medida del alcalde pues se habla de la atención que se le brinda a la ciudadanía.

Criticó la intención de las autoridades de comprar más ambulancias y motocicletas que operarán para dar atención de emergencias.

“Muy mal porque son instituciones que a ti te han ayudado, a mí las veces que he tenido yo algún problema son las que me han atendido y yo creo que todos los mexicanos tenemos una muy buena relación y un buen sabor de boca de esa institución que a duras penas la verdad sobrevive”.