Cae 80% el servicio del transporte público foráneo en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La situación económica del transporte público foráneo en Ahome está completamente difícil, en la historia del transporte nunca habíamos tenido una situación tan baja en lo económico y en demanda de usuarios, manifestó Mario Ruiz Soto.

El secretario general de La Unión de Permisionarios de las Rutas Los Mochis y Campos Circunvecinos expresó que por la pandemia del Covid-19 la demanda en el servicio ha caído un 80 por ciento y muchos concesionarios han dejado de prestar el servicio, algunos han vendido las unidades y otros subsisten, pero ya casi paran las unidades porque no hay ingresos suficientes.

"Esta situación de la pandemia ha pegado muy duro. Consideramos que a partir del segundo mes del año, de febrero, podría haber un repunte en los pasajeros pero no, esta situación sigue, muchas personas no utilizan el servicio público, la situación de los estudiantes sigue también paralizada y hay días que no alcanza ni para sacar los gastos del combustible ni del chofer", expuso.

Comentó que la situación se agrava aún más porque en la región el precio del combustible es muy alto.

"Y la mayoría de los días, principalmente lo que es el fin de semana se pone de la bolsa para completar el combustible. Es una situación completamente difícil".

Añadió que hay unidades que por la mañana tiene un pequeño repunte, pero el resto del día anda completamente solas.

"Los adultos mayores no viajan, los niños tampoco, únicamente las personas que por necesidad tiene que trabajar o acudir a su atención de salud que lo hacen de manera esporádica".

Destacó que están en los camiones están cuidando la sana distancia y todos los protocolos sanitarios para evitar contagios del virus.

"Es una instrucción que los conductores cuiden al usuario y se cuiden ellos también, que porten el cubrebocas, el gel, la sanitización de los vehículos todos los días".

Ruiz Soto informó que algunos choferes y concesionarios han perdido la vida por causa del Covid-19.

"La semana pasada uno los concesionarios de Higuera de Zaragoza, una persona joven, con mucho futuro, muy emprendedor, perdió la vida por el Covid".

Lamentó que ante la difícil situación económica por la que pasa el sector no ha recibido apoyo de ningún nivel de gobierno.