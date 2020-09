Cae más del 46% el desarrollo de la vivienda en el norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Más del 46 por ciento del desarrollo de la vivienda se vino a abajo en el norte del estado de Sinaloa por la pandemia del covid-19, informó Horacio Castro Martínez.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la zona norte de Sinaloa dijo que esto es particularmente porque si bien los organismos que otorgaban un crédito de financiamiento para adquisición de vivienda, ya sea Infonavit o Fovissste, la banca particular bajó sus tasas como nunca, a niveles del 7.5 u 8 por ciento de interés en el crédito hipotecario.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“El mercado se contrajo porque ha habido muchas empresas que han cerrado y que han hecho despido de personal. Entonces, si no hay gente que pueda estar suscrita al IMSS, pues no puede acceder a un crédito de Infonavit y por ende no pueden acceder a la compra de una vivienda”, dijo.

Añadió que por otra parte quizá hubo suspensión laboral de ciertos trabajadores.

Para adquirir un crédito de Infonavit tiene que tener continuidad de cierto tiempo en el trabajo, o activo laboralmente”.

Añadió que a partir de que se vuelve esencial la industria de la construcción, se empezaron a reactivar un poquito las obras.

“Los últimos dos meses se ha reactivado un poquito. Se espera una reactivación al cierre del año del 10 o 12 por ciento con respecto a lo que traíamos anteriormente, un escenario difícil, complicado en el tema de colocación de vivienda”.

Incertidumbre

Expuso que el año que entra es incierto, pues no saben cómo van a invertir, cómo van a reactivar la inversión, precisamente por los temas de la reactivación económica que se están viendo.

Castro Martínez añadió que aspiran que en el año que entra unas mil 200 viviendas se estén desarrollando en conjunto con todas las personas que participan en el sector en el norte del estado, y estar cerrando este año con 600 o 700 viviendas.

Ley de Obra Pública

“Es una ley acomodadita para que el gobierno trabaje la obra pública”: CMIC

La Ley de Obra Pública que ya fue publicada en el Diario Oficial y que ya debería haber entrado en vigencia es una ley que como constructores le pedían al gobernador que la detuviera y la publicara más delante, cuando no haya recurso por ejercer del que queda en el año, manifestó Fernando Valenzuela.

El presidente de la CMIC en la zona norte dijo que esto era para que las dependencias que ejercen obra pública tuvieran tiempo de formar los comités, y pedir con el reglamento que se les está pidiendo.

Es una ley que viene más acomodadita para que el gobierno trabaje la obra pública”.

Dijo que ahora lo que se tiene que hacer es que los organismos que ejercen obra pública trabajen de forma acelerada para cumplir con lo que pide la nueva ley para empezar a aplicarla.