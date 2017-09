Caen 61 mm de agua en una hora en Los Mochis

Los Mochis.- En una hora, el agua inundó la ciudad con la caída de un “llovidón” que tuvo una intensidad de más de 61 milímetros, lo cual generó encharcamientos y caos vial en la ciudad ante la cantidad de agua que cayó.

Las calles y bulevares quedaron anegados y en algunos sectores, sobre todo en el oriente, el agua estuvo a punto de meterse a las casas, y agudizar más el problema.

La fuerte precipitación inició alrededor de las 19:50 horas y concluyó a las 20:50 horas cuando los vecinos de las colonias y fraccionamientos se estaban alarmando porque el fenómeno no paraba.

La lluvia siguió, pero disminuida. El chipi chipi se acabó más tarde.

De inmediato, elementos de los cuerpos de emergencia activaron un operativo para evitar algún incidente mayor.

Sergio Liera Gil, coordinador de Protección Civil en Ahome, señaló que el problema de inundación fue porque el agua cayó en una hora. Según los informes, en el centro cayeron 60 milímetros, pero en otra zonas cayeron poco más de 61 milímetros.

Elementos bajo su mando pusieron en marcha más de 20 motobombas para desahogar las zonas inundadas.

El agua no bajó con rapidez porque el dren Juárez y el dren Mochis se pusieron a un nivel de 60% de su capacidad. Y mientras estas obras no bajen, las zonas inundadas en la ciudad no lo podían hacerlo.

PIERDE LA VIDA EN CARRETERA A CAUSA DE LA LLUVIA

Los Mochis, Sinaloa.- Hace unos momentos se reportó un accidente sobre la carretera Los Mochis-Ahome, a la altura del entronque en Felipe Ángeles.

De acuerdo con la información recabada, el 911 recibió un reporte de que un vehículo cayó a un dren. En consecuencia, cuerpos de rescate acudieron al lugar señalada.

Los paramédicos localizaron a una persona en el interior del tren, pero, por desgracia, ésta ya no presentaba signos vitales.

TRAS LA LLUVIA SE INUNDAN EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC

Guamúchil, Sinaloa.- Sin duda alguna la molestia fue la que predomino luego de que se suscitara la tremenda lluvia hoy por la tarde, ya que algunas de las viviendas de la colonia cuauhtémoc que se encuentran cerca de la zona céntrica sufrieron inundaciones, algo que no esperaban ya que unas horas antes el sol era el que predominaba.

Por su parte, la vecina María del Carmen Angulo comentó que tiene 50 años viviendo en la colonia cuauhtémoc, no obstante desde entonces ocurre el mismo problema, señaló que si las lluvias son leves o fuertes el agua siempre trata de meterse a las casas debido a que el agua que viene de la zona céntrica tiene cause, corre por su calle y llega hasta el arroyo que se encuentra en la colonia, mismo que aseguro que no esta desazolvado por lo cual el agua no circula y se queda estancada ocasionando que la calle quede como otro arroyo así como también que se meta a sus viviendas.

Hago un llamado alas autoridades para que pongan más atención de las personas que vivimos en las partes bajas porque el agua se queda estancada y no se va, porque al parecer en el arroyo algo esta tapado”, dijo.