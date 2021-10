Cajero automático en Los Mochis le entrega ticket pero no el dinero: cuentahabiente

Los Mochis, Sinaloa.- Cuentahabiente de Banamex denunció que el cajero automático en Los Mochis le entregó el ticket, pero no el dinero y la institución bancaria no le da solución a su problema, señaló Julieta Caballet Sandoval.

La cuentahabiente detalló que el pasado día 5 de octubre acudió a uno de los cajeros de Banamex e hizo el procedimiento normal, ingreso la tarjeta, tecleó la cantidad de 2 mil 700 pesos; sin embargo, el cajero automático únicamente le dio el ticket con la cantidad que supuestamente retiró.

Al ver esas situación irregular se dirigió con una de las ejecutivas de esa institución para plantearle ese problema, pero sólo le dijo que esperara 5 minutos para ver si el cajero le entregaba el dinero, pero no fue así por lo que le dijeron que vía telefónica se dirigiera al departamento de servicios al cliente, tres horas después le tomaron los datos de cómo había ocurrido el incidente.

Leer más: Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo de Ahome, presenta a su gabinete

"Me pidieron el número de cajero automático, que si era grande, que si era chico, mi número de teléfono, número de la tarjeta y finalmente me dieron un número de folio y que esperara 23 días", resaltó.

Julieta Caballet dijo que se comunicó 28 días después para darles margen a que investigaran bien su caso, no obstante la repuesta del banco fue que el dinero sí me había sido entregado por el cajero.

"Eso me hizo molestar, me aguante de no decirles una majadería, tome aire y le dije, mire señorita el cajero no me entregó nada y le repetí se nueva cuenta lo que había ocurrido a lo que ella me dio a entender que el dinero no me lo iban a dar en pocas palabras" resaltó en tono molesta.

La afectada comentó que la misma ejecutiva que la atendió me recomendó que interpusiera una denuncia.

"Y de nueva cuenta, volvió a tomar los mismos datos, me dieron otro número de folio y que tendré que esperar haber cuál es la respuesta del Banamex. A pesar de haber hecho otro reporte de nuevo me dio a entender que no me lo iban a dar, no es mucho dinero, pero es lo que me dan de pensión", resaltó.

Leer más: Rubén Rocha Moya dice que implementará un plan de desarrollo deportivo integral en Sinaloa

Caballet Sandoval dijo que le dio más coraje cuando la ejecutiva de Banamex le dijo que posiblemente tras haber hecho el movimiento en el cajero, otra persona tomó el dinero. Está situación es terrible ya que he pensado que le están dando largas al asunto para que me canse y me desista de exigir el dinero.