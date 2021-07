Call Center ha otorgado más de 112 mil atenciones durante la pandemia de Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- A raíz de la tercera ola de Covid-19 donde se ha tenido un incremento de casos en las últimas semanas en el estado de Sinaloa, las estrategias y acciones que se han emprendido desde el inicio de la pandemia se han reforzado, informó Cristhian Aldo Muñoz Madrid, Director de Prevención y Promoción de Salud.

Recordó que una estrategia total fue la instalación del Call Center en marzo del 2020, desde entonces y a la fecha se han otorgado 112 mil atenciones médicas y actualmente se atienden alrededor de mil personas darías de manera telefónica a las cuales se les evita llegar a un hospital de forma innecesaria y con ello se logra tener control en la ocupación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“El doctor Efrén encinas no ha desistido informar que no se relaje la población a pesar de que llevamos un porcentaje alto de más de la mitad de la población vacunada, era importante la no relajación, desafortunadamente se viene esta tercera ola nos agarra un poco más preparados, un estado ya más completo con el tema del call center, con los hospitales y de todas las personas que hemos venido trabajado desde el inicio de la pandemia con el tema tan complejo de Covid-19”, manifestó.

Leer más: Lo único que nos va a sacar adelante es la vacunación: director de Promoción de la Salud en Sinaloa

Destacó también que otra de las estrategias ha sido la vacunación, logrando al momento tener un promedio de 1.8 millones de personas vacunadas, así como la mayoría del personal de salud de las instituciones ya vacunados con más de 50 mil trabajadores.

Por último, reiteró que en caso de presentar síntomas de la enfermedad pueden comunicarse a un Call Center para que sean atendidos por personal de salud y reciban orientación y atención oportuna.

Leer más: El 80% de los hospitalizados por Covid-19 no están vacunados: Salud de Ahome

Líneas de atención:

Culiacán 667 713 0063

Mazatlán 669 910 1839

Guasave 687 721 0659

Los Mochis 668 123 4557

Guamúchil 673 688 0630

Afloran escándalos de espionaje y robo al INE

Síguenos en