Calles llenas de lodo en La Constancia, El Fuerte: ni por donde pasar

El Fuerte, Sinaloa.- Llegaron las lluvias y con ellas un sinfín de problemas para las comunidades de El Fuerte. Uno de ellos y quizá uno de los más fastidiosos para los vecinos de estos asentamientos son las calles, las cuales se vuelven prácticamente en una alberca que tienen que pasar a como pueden.

Tal es lo que pasa en la comunidad de La Constancia, perteneciente al municipio de El Fuerte, en donde los habitantes reclaman que a pesar de ser uno de los asentamiento más grandes de ese municipio, es quizá uno de los más olvidados por las autoridades y es que aseguran que desde hace mucho no les arreglan las calles.

Molestia

Gerardo, vecino de esta comunidad pide la intervención inmediata de las autoridades, en este caso de la alcalde Nubia Ramos Carbajal, para atender este problema que, dice, es una molestia no sólo para los que transitan caminando, sino también para los vehículos pues muchos de ellos resultan con problemas serios o de plano se quedan atascados en el lodo sin poder salir.

El dato. En muchas de las calles de la comunidad existen fallas en el servicio del alumbrado público; han solicitado mejoras en este, sin tener respuesta. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

“La verdad es que las calles están destrozadas, por donde ande es la misma, están en malas condiciones; con una lluvia por más pequeña que sea se hace un cochinero, en algunas no puedes ni buscar por donde pasar porque no hay, nomás no hay por donde”, indicó.

Lo malo. Gran parte de las calles de La Constancia se vuelven intransitables cuando llueve. Los vecinos han pedido que se las arreglen, pero las autoridades no les han hecho caso hasta hoy. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

En ese sentido, dijo que es necesario que el gobierno municipal trabaje en un programa de rescate de las calles, especialmente para embalastrarlas, pues aseguró que es la única manera de mejorar la situación.

Lo que queremos es que vengan y nos embalastren, pero de material bueno, no sólo para callarnos y que al rato esté igual”.