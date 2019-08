Cámaras deben defender a sus agremiados: Taniyama

Los Mochis, Sinaloa.- Los presidentes de las cámaras y or-ganismos empresariales están para defender a sus agremiados así como para mejorar sus condiciones laborales y no precisamente para aplaudir las acciones en su contra.

Así se refirió José Miguel Taniyama Ceballos, dirigente estatal de Canirac, a la justificación que hiciera Alejandro Félix Limón, presidente de la cámara en Los Mochis, con relación al actuar del gobierno municipal en contra del restaurante de Luis Felipe Villegas.

Críticas

“Nosotros debemos de ser muy cuidadosos con nuestra postura y nuestras acciones. Ayer (lunes) me di cuenta de la declaración de Alejandro y la verdad es que me sorprendió mucho. Yo conozco de hace tiempo a Luis Felipe Villegas y sé que es un empresario responsable, pero independientemente de eso, nosotros como presidentes estamos para defender a nuestros agremiados; de lo contrario, las cámaras no tendrían razón de ser”, señaló.

En ese sentido, dijo estar de acuerdo en que los empresarios, sin importar el giro, necesitan tener sus documentos, permisos y demás en orden; sin em-bargo, cuando esto no su-cede, se requiere que sean los mismos presidentes quienes brinden el apoyo.

“Claro que nosotros vamos a estar a favor de la legalidad, de que las cosas marchen correctamente y es aquí en donde quiero indicar que nosotros debemos ser gestores, debemos ser facilitadores, conciliadores, debemos de orientar a nuestros agremiados a que cumplan con lo requerido para funcionar, pero nunca ponernos en contra o aplaudir las acciones que los perjudiquen”.

Defensores

Taniyama Ceballos añadió que derivado a esta situación se tuvo acercamiento con el dirigente de Canirac en esta ciudad, pero no dio muchos detalles de la situación.

“Yo hablé con Alejandro y me dijo que hoy mismo me explicaba lo que había pasado. Tenemos que ser muy cuidadosos porque estamos mandando un muy mal mensaje, un mensaje de desunión, de intereses personales y eso no debe pasar, mucho menos cuando el resto de las cámaras le dan el total apoyo a Luis Felipe, y el presidente de Canirac, no. Desde la dirigencia estatal, Luis Felipe tendrá todo nuestro apoyo”, abundó.

Para entender...

Inspectores clausuran restaurante de Felipe Villegas

Por supuestamente no contar con el permiso de uso de suelo, personal de la Dirección de Inspección y Normatividad acudió el pasado viernes hasta el restaurante de Luis Felipe Villegas, exgerente Japama, y lo clausuraron. Esta situación fue calificada por el empresario como un acto de represión política debido a que él ha formado parte de los movimientos que han interpuesto denuncia en contra del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno. Ante esta situación, agremiados y expresidente de Canirac mostraron su apoyo hacia Villegas Castañeda, pero no el dirigente actual.