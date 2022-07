¡Cambió su vida! Logran bajar las epilepsias de Óscar, joven de El Fuerte

Los Mochis, Sinaloa.- Óscar es un joven originario de Mochicahui, El Fuerte, quien desde hace casi 20 años ha enfrentado las secuelas que le dejó un accidente del que fue víctima.

Es común verlo por calles del centro, en las plazas, plazuelas, vendiendo dulces, chocolates y lo que pueda para lograr un poco de dinero para solventar sus necesidades, pero lo más importante: para poder mantener su salud.

Esfuerzo

Cuando era un niño un camión de pasajeros lo arrolló, lo que causó que perdiera una pierna y lo llevó a un sinfín de intervenciones quirúrgicas y, como principal secuela, una serie de convulsiones que cada día empeoraban y desgastaban su vida.

El año pasado, después de tanto buscarlo, fue sometido a una cirugía que cambió su vida: las convulsiones disminuirían de forma considerable.

Caso de éxito

El neurocirujano Manuel Gracia Sotelo, quien forma parte del Hospital Agraz, explicó que Óscar es un caso de éxito pues su cirugía logró bajar el número de convulsiones: de un promedio de 20 al mes, hoy solo pueda tener dos o tres.

“El procedimiento se llama corticotomía subpial por cirugía estereotáctica, en donde con un electrodo vas, rompes la última envoltura del cerebro y caes a la corteza, es muy fino, basado en los cálculos matemáticos para destruir toda esa área de cicatrización”, indicó.

En ese sentido, detalló que los cálculos que lograron sacar del cerebro especificando las coordenadas es como se pudo caer exactamente al sitio calculado en la radiografía, es decir, al área precisa en donde se tenía que trabajar; esto con la ayuda del sistema de arco centrado.

“Con todo lo que a él ya le había pasado, no quería dañarlo y aun así salió un poco de pérdida de fuerza, que ha recuperado. Utilizamos un electrodo que cuesta alrededor de 40 mil pesos que con la ayuda de otro aparato especial producimos energía, entonces rompe la corteza y destruye los focos de descarga epiléptica pero de una manera muy fina.”

El especialista, quien forma de parte del equipo que durante muchos años ha ayudado a Óscar, presumió que se logró un procedimiento muy fino que dio excelentes resultados.

“Las convulsiones eran secuela del accidente porque se golpeó el cerebro con dos cicatrices, el cerebro es muy delicado y las cicatrices actúan como focos de descarga y viene la convulsión. El cerebro es una red eléctrica y si tienes un corto, queda chamuscado y va a estar haciendo corto, eso es lo que hace la cicatriz”.

Asimismo, aceptó que fue un procedimiento delicado, pero por demás necesario para este joven luego de vivir por muchos años con convulsiones.

“Lo que le pasaba se llama epilepsia refractaria, no se resuelve con medicamentos. Ya hace mucho le había dicho que lo quería operar, pero no se podía. Si a un paciente convulsivo se le puede mejorar la calidad de vida aunque no le quites todas las convulsiones, ve por él y fue lo que hicimos: no le quitamos las convulsiones pero mejoró, ahora vamos por el otro lado.”

Segunda operación

De igual forma, dijo que ahora necesita una segunda cirugía para que disminuyan todavía más las convulsiones, la cual podría ser una realidad gracias al apoyo del hospital, de médicos, del Ayuntamiento de El Fuerte y ciudadanía en general que se han sumado para ayudarlo.

Las personas que desean ayudar a Óscar en búsqueda de mejorar más su salud, pueden comunicarse el número telefónico 6681 13 08 61.