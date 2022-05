Cambios en Seguridad Pública deben ser para mejorar: Genaro García Castro

Los Mochis.- Todos los cambios que se realizan en las dependencias, en este caso los que se dieron en algunos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública el día de antier, deben de ser para mejorar la operatividad y las buenas conductas, afirmó Genaro García Castro.

El secretario del Ayuntamiento aclaró que nadie tiene un contrato firmado por tres años, por lo que desde los funcionarios de primer nivel hasta los trabajadores de campo deben conducirse de manera correcta pues de lo contrario corren el riesgo de salir.

“La verdad es que todos los cambios son buenos, nadie tenemos firmado por tres años el puesto; entonces, el presidente tendrá que ir ajustando sus áreas a como él considera conveniente. La Secretaría de Seguridad Pública no es la excepción. Ninguna área está exenta, todas estamos sujetos al rendimiento que demos como funcionarios”, sostuvo.

Proceso legal

Con respecto a los policías que fueron acusados de robar fierro viejo en una patrulla y llevarlo a vender, y otros acusados de secuestro exprés, comentó que están bajo proceso de investigación y en tanto se emita un fallo, estos se encuentran haciendo otras labores dentro de la corporación, no propiamente en la calle.

“Como fue un delito que no fue en flagrancia, nosotros no podemos hacer más que lo que nos manda la ley, y el procedimiento indica que tenemos que ponerlos a disposición de la Comisión de Honor y Justicia; en caso de que la conducta sea considerada como delito tendríamos que poner en conocimiento a la Fiscalía.”

Añadió que los elementos tienen derecho a una audiencia para demostrar su inocencia.

“Los policías tienen derecho de audiencia, ellos tienen que expresar, tienen que demostrar que no es cierto lo que se dice, y las víctimas tendrán que demostrar que es cierto su dicho, y el Ministerio Público decidir quién tiene la razón; mientras tanto, ellos no están laborando en su área, ellos no están suspendidos, están un área alejada de la ciudadanía mientras no se defina su situación jurídica.”