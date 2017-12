Camiones urbanos incumplen con ley de transporte

Un total de 55 camiones de la Alianza de Transportes Urbanos y Suburbanos de Los Mochis violan la ley del estado de Sinaloa.

El 18 por ciento de los camiones de la Atusum tienen más de 24 años de antigüedad, por lo que deberían cobrar la tarifa de 7 pesos, lo cual no se realiza y constituye una violación flagrante al Acuerdo por el que se Modifican y Actualizan las Tarifas del Servicio de Transporte Público Urbano y Foráneo de Pasajeros.

Primera y segunda

El lineamiento (publicado en el Diario Oficial del Gobierno de Sinaloa el 27 de julio de 2017) establece en el artículo cuarto la definición del servicio de primera y segunda clase.

Según esta disposición, las unidades de modelo 1994 en adelante (sin aire acondicionado) constituyen el servicio preferencial, mientras que los camiones modelo 1993 y anteriores forman la segunda clase.

Conforme al artículo tercero de la normatividad, establece que los camiones tope de gama deben cobrar 8.50 pesos y el servicio de segunda, 7 pesos.

De acuerdo con la solicitud de información con el folio 01139417, presentada el 14 de noviembre de 2017 ante la Plataforma Nacional de Transparencia Sinaloa, un total de 303 camiones brindan el servicio en la ciudad de Los Mochis, de los cuales 248 estarían calificados como “primera clase”, mientras que una tercera parte no cumplen con estas normativas.

Faltas

En este sentido, el abogado Carlos Roberto Valle Saracho mencionó que la Atusum rompe este acuerdo con la Dirección de Vialidad Estatal, cometiendo una grave irregularidad.

“Cobran como si fueran nuevas las unidades. Pienso que es el trabajo que debe de hacerse, se cuenta con un buen director de Vialidad en la zona norte, sin embargo, por el cúmulo de trabajo, esta dirección se rebasa por la labor de los inspectores”.

Inspectores

Igualmente, recalcó que este departamento debería reforzar su labor en el área de inspectoría, en pos de garantizar a los ciudadanos su seguridad.

“Deben de ponerse a trabajar, porque no respetan las tarifas”, aseveró.

El abogado instó a la ciudadanía para denunciar este exceso en el cobro.

“Pueden denunciar en la Delegación de Transportes para que se actúe en este sentido. Guarden el boleto, el número de camión y la hora, estas son pruebas, debido a que amerita una infracción”, comentó.

El legista mencionó que esto sucede en todo el estado, principalmente debido al escaso número de checadores con los que cuenta la delegación.

“Hay muy pocos inspectores, ese es el problema. Pero si van y denuncian, la autoridad tiene que actuar. Esto se da en todo el estado”, aceptó.

Finalmente, Valle Saracho solicitó a las autoridades llevar a cabo sus medidas correspondientes y tomar cartas en el tema.

Procesos

Por su parte, Alma Luz Bernal, abogada con dos maestrías en Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral y en Derecho Procesal Penal, comentó que tiene que hacerse un procedimiento para que las autoridades estatales sancionen el incumplimiento, a través de una denuncia ciudadana.

Asimismo, la legista invitó a los usuarios del transporte público urbano en Los Mochis para exigir una tarifa justa, en base a los lineamientos que se establecen en la legislación sinaloense.

Los usuarios

Por su parte, consumidores de diferentes sectores de la ciudad manifestaron sus inconformidades con el servicio, por lo que solicitaron a Atusum que emprenda políticas de renovación vehicular, así como de capacitación a sus operadores, tal es el caso de María del Carmen González, quien manifestó quejas con los costos y el estado de los camiones.

“Es una vergüenza tener en esta ciudad el tipo de camiones, no todos, aclaro. Te cobran 8.50 pesos y no sirven: sin vidrios todos sucios, ni los barren los choferes, es un abuso, no dan buen servicio”, enfatizó la mochitense.