Canacintra Los Mochis anuncia curso-taller "De qué tamaño es tu perro"

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de dotar de herramientas pero sobre todo, lograr que los trabajadores conozcan sus capacidades y miedos para que al final esto se convierta en un mejores resultados, Canacintra Los Mochis anunció el curso-taller “De qué tamaño es tu perro”.

Enrique González, conferencista e instructor señaló que la analogía del “tamaño de los perros” es de cierta manera, comparar lo que estos animales hacen con lo que las personas hacen, es decir, conocer la motivación que cada uno tiene y así poder generar mejor resultados en el pambito laboral.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe mencionar que este curso está programado para el próximo 11 de junio en un horario de 15:00 a las 17:00 horas en la Sala Magna de Canacintra.

Leer más: Canaco anuncia campaña "Dedo manchado, descuento asegurado" para Los Mochis, El Fuerte y Choix

Este ejercicio está dirigido a las empresas afiliadas a la Cámara esperando que participe el mayor número posible, pues al final de cuentas, es una forma de incentivar a los empleados y que eso se refleje en una mayor productividad.

“Lo que queremos es que los que vengan comiencen a entender que tenemos muchos paradigmas y mapas mentales que no nos permiten hacer lo que somos capaces de hacer, y la analogía de que tamaño es tu perro es que cada uno trae detrás un perro de diferente tamaño y es lo que nos empuja a lograr lo que queremos”, indicó.

De igual forma, comentó que las empresas generalmente le dedican el 90 por ciento a la capacitación, desarrollo técnico del personal dejando de lado el desarrollo personal.

Leer más: Denuncian a Protección Civil de Ahome por supuesta usurpación de funciones

“Quiero decirles que en las empresas hay personas con talentos guardados, con sueños, metas y que no se han atrevido porque no les hemos dado la oportunidad. Por eso se está invitando a los socios de Canacintra, no hay edad, he dado este curso a jóvenes, adultos, empresarios porque la parte de motivación y de tus sueños y metas es algo personal pero ahorita lo estamos enfocando a las empresas pero no hay edad ni título, está abierto”.

Los interesados pueden acudir a las instalaciones de Canacintra ubicadas en Guillermo Prieto 728 sur en Los Mochis, o bien, puede comunicarse al 6688-12-45-53.