Canacintra Los Mochis pide esclarecer asesinatos de morenistas en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Como un hecho penoso y lamentable calificó Héctor Ibarra Flores el asesinato de José Román Rubio López, excandidtao a la diputación local por el Distrito 06 y de Esteban López Beltrán de quien se dijo es familiar del exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdez (Malova).

Entrevistado al respecto, el presidente de Canacintra Los Mochis consideró que el estado está obligado a dar con los responsables de este hecho y actuar en consecuencia.

“Es una pena, la verdad es una pena que esos sucesos se sigan dando y lo más crítico es que no se de el seguimiento, el esclarecimiento y no se den con los responsables de estos hechos. Cada vez somos más vulnerables, ya lo vivimos nosotros aquí con un empresario muy querido Salim Acosta y por más que empresario, familias y sociedad en general pedimos que se esclareciera, todavía no se tiene respuesta”, indicó.

En ese sentido, dijo que a pesar de ello, confía en que el gobierno retome el tema de seguridad con mucha mayor responsabilidad dando un revés al mostrar que si se dan con los responsables de este tipo de sucesos.

“Hay mucha duda en cuanto al seguimiento y esclarecimiento de los crímenes, se olvidan muy rápido, creo que todavía hay mucho que hacer por parte de las autoridades para que la ciudadanía se sienta más tranquila y más protegida”, abundó.

Ibarra Flores pide al gobernador Quirino Ordaz Coppel actuar en consecuencia por estos hechos.

Dos políticos de Morena y un empresario asesinados enrarecen ambiente en Sinaloa

