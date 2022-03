Canaco: Hay bajas expectativas por Semana Santa en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis.- Aunque ya se acerca el periodo vacacional de Semana Santa, la realidad es que no existen grandes expectativas en Los Mochis, Sinaloa, al menos para el sector comercial, consideró Marco Vinicio Ibarra Ibarra.

El presidente de Canaco comentó que quien más vende en esta fecha generalmente es el sector restaurantero pues la contingencia sanitaria ha mermado la economía familiar por lo que no se espera que sean muchas las ventas para esta fecha.

"Aquí lo que va a generar más que nada es la venta de alimentos y todos los utensilios que se usan para el mar. Acuérdense que la situación económica de la gente no está tan boyante para hacer gastos extraordinarios y no necesarios, posiblemente si vayan pero no se van a gastar en ropa innecesaria porque la situación está pesada, el dinero no rinde por eso no es una época en que si bien mueve no representa gran beneficio".

