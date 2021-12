Canaco Los Mochis alerta sobre circulación de billetes falsos en esta temporada

Los Mochis, Sinaloa.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), delegación Los Mochis, alerta sobre la circulación de billetes falsos en esta tempora que se registra un mayor número de ventas y flujo de efectivo.

"Definitivamente estamos avisando que tengan mucho cuidado porque ahora con los billetes nuevos que hay, hay mucha confusión, que dé uno los billetes equivocados (uno de mayor cantidad por uno de menor) por el parecido que tienen", manifestó Marco Vinicio Ibarra Ibarra.

El presidente de Canaco Los Mochis exhortó a los comerciantes y a la misma ciudadanía a tener cuidado en este aspecto.

"Pues en esta época de movimiento de dinero siempre salen los bribones a circular billetes falsos, es la insistencia de siempre y cada vez lo hacen con mejor calidad, tenemos que tener mucho cuidado en eso y no nada más en billetes, han crecido también las llamadas de fraude".

Por lo que también invitó a los comerciantes a no caer en este tipo de engaños. "Que tengan mucho cuidado con las llamadas que están recibiendo, y la información que proporcionan".

Marco Vinicio Ibarra, presidente de Canaco delegación Los Mochis. Foto: Debate

Marco Vinicio Ibarra destacó que esta época decembrina se nota el buen ánimo en la gente para salir y realizar compras, por lo que esperan un repunte en las ventas, principalmente del giro de juguetes por la Navidad.

"Un giro que esta temporada va a tener movimiento son los juguetes, los niños no entienden de pandemia, no entienden de problemas, no entienden de inflación".

Dijo que posiblemente baje la compra de juguetes porque han subido mucho de precio, pero es un giro que tiene reactivación en estas fechas.

En estas fechas decembrinas se observa más flujo de personas en la zona comercial de Los Mochis. Foto: Debate

Asimismo, expuso que los demás giros que esperan más venta en esta temporada son los de ropa y calzado.

"Un cuarto giro que siempre tiene movimiento es el restaurantero, en este tiempo viene mucha gente de fuera y lo primero que hacen es salir a comer, salir a divertirse".