Canaco pide ser responsables con las compras navideñas para evitar endeudamiento

Los Mochis, Sinaloa.- Durante estas fechas decembrinas, la actividad en los comercios incrementa considerablemente; sin embargo, la Cámara Nacional de Comercio hizo un llamado a la ciudadanía para que haga compras responsables.

“Hay que decir que es bueno que piensen bien lo que están comprando, que les sea útil, los tiempos no están para derrochar, están para comprar lo que necesitamos realmente porque la situación no es tan boyante para hacer ese tipo de egresos sin tener un soporte. Después viene la famosa cuesta de enero y es por eso que debemos de tener cuidado con las compras que se realizan”, indicó Marco Vinicio Ibarra.

Expectativa

Al respecto, el presidente de Canaco reconoció que en estos días se ha visto un incremento en las ventas debido a que ya se han estado entregando los aguinaldos, y esperan que las ventas vayan en aumento todavía más.

“Para el comercio son fechas buenas. Ya se ha empezado a activar el comercio, principalmente en el centro, y en las tiendas comerciales ya se ve movimiento. Ante eso los comerciantes están contentos, esperamos que repunte más, pero al momento va caminando bien”, señaló.

El líder del comercio formal precisó que en los giros en donde se ha registrado un incremento importante en las ventas, es en las tiendas de ropa, de telefonía celular y zapaterías, pero vienen los días en que los padres de familia ya buscan los juguetes para Navidad.

Actividad. Al menos un repunte de un diez por ciento esperan los comerciantes que se registre en estas fechas. Foto: DEBATE

Buenas ventas

“En porcentaje no sé cuánto ha crecido, pero sabemos que ya hay un incremento en las ventas porque se acostumbra, no solo a los juguetes, sino comprar ropa, zapatos, cosas que se necesitan y se regalan en estas fechas; definitivamente se ve el espíritu navideño en todas partes, en todos lados”.

En ese sentido, hizo un llamado a la población para que visite el comercio local, específicamente el centro de la ciudad.

“Definitivamente el que se vayan a las plazas no tiene remedio, pero existe el no perder la costumbre del centro. Me ha tocado ver otras ciudades en donde se pierde esa costumbre porque va creciendo tanto que se van quedando las plazas comerciales alrededor y el centro se pierde, aquí en la ciudad sigue siendo el centro y la gente sigue asistiendo al mercado, y eso es bueno para nosotros”.