Canal aledaño al blvd. Rosales, en Los Mochis, es área verde obligada: Implan

Los Mochis, Sinaloa.- La zona donde se entuba el canal de riego paralelo al bulevar Antonio Rosales, de la ciudad de Los Mochis, el Plan Director de Desarrollo Urbano lo marca como una área verde obligada, informó Luis Carlos Lara Damken.

“Cuando se actualizó el Plan Director de Desarrollo Urbano de Los Mochis se consideró para vialidades que tienen un cuerpo de agua al lado, que se tenga ese aprovechamiento como una área verde obligada.”

El director del Instituto Municipal de Ahome (Implan) dijo que esto no quiere decir que deba tener exactamente pasto o zacate, ya que en el caso de los parques lineales no es exactamente que tenga área verde, pero como restricción no puede haber edificaciones.

“Parque lineal tiene que ser ese aprovechamiento de una parte que no podrá ser edificada porque tiene una restricción. Área verde no quiere decir que tenga que tener zacate, puede ser un área arbolada o con una consideración de infraestructura peatonal o infraestructura de ciclovía o una ampliación de banqueta.”

Restricciones

Añadió que el canal se puede entubar, pero decir que van a continuar con construcción de zona comercial, que haya pasado antes, no quiere decir que deba pasar ahora.

“Cuando se encofra un canal, además por cuestiones estructurales, y esa sí es una disposición que tenemos en el Plan Director, sí hay una restricción que no se puede construir sobre este cuerpo de agua por cuestión de seguridad.”

Mencionó que en el caso de los cuerpos de agua hay un derecho de vía que se debe respetar por la cuestión de mantenimiento.

Añadió que la Ley General de Asentamientos reformada a finales del 2016 considera que todo derecho de vía pueda ser utilizado como una vía de comunicación.

Puede funcionar como una cuestión vial, de puenteo y demás, pero no hay una cuestión de construcción de habitabilidad.”

Comentó que puede haber desarrollo comercial, pero en la parte de la propiedad, después de la lateral que está del canal. “Eso sí puede ser comercial. Construcción sobre el canal no es por ahí el asunto”.

Expuso que en tema de riego, por cuestión de no perder líquido por cuestión de absorción en su paso, podría ser una posibilidad para entubar el canal.

“Ese tipo de obras se presentan con una aprobación por parte de la Conagua”.

No deberían taparse

En ese sentido, el arquitecto Antonio López Gamboa comentó que lo raro es que los canales y drenes tienen dueño.

“Malamente se vendieron de una forma indebida por parte de los ejidos. En este caso, Coci debe ser dueño de ese tramo y lo están tapando para ya incluirlo como terrenos aptos para el desarrollo urbano, y eso es lo malo, porque estamos ahorita desapareciendo toda la infraestructura hidráulica que rodean este caso la ciudad, llámese drenes y canales.”

El reconocido arquitecto dijo que muchas veces se da el permiso por parte de la Conagua porque se les presenta un proyecto.

“Pero realmente nosotros como profesionales no sabemos si esas cosas son buenas o son malas. Yo en lo particular me opongo. Los drenes y canales no deben taparse y menos de venderse. Por qué se vendieron, se transgredió toda la ley.”

Recalcó que los canales se deberían de conservar.

