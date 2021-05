Cancelación de candidaturas de Billy Chapman y Ana Ayala en Ahome debe ser ratificada

Los Mochis, Sinaloa.- La anulación de la candidatura a diputados federales de Manuel Guillermo Chapman Moreno y de Ana Elizabeth Ayala Leyva por el INE es un acto de justicia en donde se hizo valer la ley, declaró Angelina Valenzuela Benites.

La candidata a la alcaldía de Ahome por Fuerza por México y síndica procuradora con licencia recordó que ambos funcionarios, al igual que Juan Fierro, quien es suplente de Chapman, fueron sentenciados por los tribunales electorales de Sinaloa por violencia política en razón de género y aun así, decidieron postularse para un cargo de elección popular.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“La verdad es que sí es justicia, se ha estado luchando porque esto no es un tema nada más mío, es un tema de todas las mujeres que somos violentadas políticamente y que somos violentadas en nuestro trabajo y justo hoy 25 de mayo que es la conmemoración del día naranja de la no violencia nos despertamos con la nota de que el Instituto Nacional Electoral retiró las candidaturas”, indicó.

Leer más: Los candidatos a la gubernatura de Sinaloa desaprovechan el debate: analistas

En ese sentido, comentó que en su interés para que el INE tomara en cuenta las sentencias emitidas por los funcionarios municipales en torno a que ejercían violencia política en razón de género en su contra, se interpuso la queja correspondiente, la cual ahora dio fruto al emitir esta resolución de cancelación.

“Nosotros pusimos las denuncias correspondientes desde antes de que empezaran las aspiraciones para que se consideraran por si se registraban, el día seis se vuelve a poner otra y se hace mención a los casos ya sentenciados de violencia política”, indicó.

Reconoció que de manera personal existe temor por lo que esta resolución pudiera traer, por lo que aseguró que el caso ya fue planteado a las áreas de seguridad que tienen seguimiento a su tema, incluso señaló que ha sido víctima de llamadas intimidatorias, aunque precisó que tanto la Guardia Nacional como el estado tienen conocimiento de su caso.

“Estamos cuidando las formas y nos estamos cuidando por el tema de alguna represalia. Claro que tenemos miedo porque estamos a 12 días de la elección y por supuesto que es un golpe duro para ellos, pero lo hicieron (registrarse) aun sabiendo que tenían sentencia, ellos ya sabían, era demasiado cinismo querer engañar a la ciudadanía y a las leyes.”

Angelina Valenzuela, candidata de Fuerza México a la alcaldía de Ahome y síndica procuradora con licencia. Foto: Debate

Opciones legales

En este sentido, aunque dijo no tener información oficial, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE, Francisco Cabrera Valenzuela, manifestó que la aprobación de cancelar las candidaturas de Ana Elizabeth Ayala y Guillermo Chapman Moreno a la diputación federal del distrito 02 por violencia de género, eso solo la aprobación de una comisión del INE y se necesita subir a la plenaria del Consejo General para ver si este ratifica o no esa aprobación.

“Y aun si este ratificara, es recurrible al Tribunal Federal”. Por lo que los candidatos pudieran dar ese paso.

Añadió que las boletas siguen firmes y que aun en el supuesto de que hubiera cambio de candidata, los votos serían para la nueva registrada en su caso. “Pero hay que esperar los momentos procesales. Al quitar una candidatura se ordena al partido que en 48 horas debe registrar el cambio.”

Francisco Cabrera, Vocal Junta Distrital 02. Foto: Debate

Los involucrados

Al darse a conocer la noticia de la cancelación de las candidaturas de Billy Chapman y Ana Ayala, reporteros de Debate buscaron contactarlos para conocer su postura.

Al respecto, la candidata a la diputación federal del distrito 02 por Morena y tesorera con licencia del Ayuntamiento de Ahome, Ana Elizabeth Ayala, dijo que están en espera de ser notificados y el sentido de la resolución que se dio a conocer por comisiones del INE.

La cancelación de su candidatura se aprobó por las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del INE por violencia política en razón de género.

“Estamos en espera de ser notificados. Respetuosos siempre de las determinaciones que se tomen de manera jurídica, en su momento analizaremos el sentido de la resolución, hasta este momento no tenemos la notificación.”

La tesorera del Ayuntamiento de Ahome con licencia expuso que conocen las instancias jurídicas y sabe que los abogados tendrán que hacer lo propio.

Contamos con una tranquilidad, la verdad, y una certeza de que en su momento recibida la notificación, analizada su sentido, ellos procederán con lo conducente”.

“Todo por la vía legal, nada fuera de la ley. Estamos representando, queremos representar al municipio de Ahome, y apegados siempre a la ley, y agradecidos de que las personas nos tengan confianza”, comentó.

Recalcó que son respetuosos de las manifestaciones que les den los tribunales y estarán atentos a ellos. “Y por supuesto, siempre de manera transparente, informándoles a todos los ciudadanos por medio de ustedes.”

Ana Ayala, candidata a diputada federal por el Distrito 02 de Ahome. Foto: Debate

Leer más: Falsedades y datos engañosos en segundo debate del IEES al gobierno de Sinaloa

Dijo que continuará con su campaña porque la ciudadanía se merece el respeto y la atención y seguirá de la misma forma, en tanto las autoridades no determinen lo contrario.

“Reitero, mientras nosotros no seamos notificados y el sentido de la resolución no se conozca, tenemos que respetar a la ciudadanía, el tiempo que esté establecido, tenemos invitaciones ya todos estos días de la ciudadanía, acudiremos a ellos mientras la ley nos lo permita.”

Para entender...

Cancelan las candidaturas de Billy Chapman y Ana Ayala

La noche del 24 de mayo, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron quitarle el registro a tres candidatos a diputados federales de Morena y el Partido del Trabajo, quienes mintieron al afirmar que no contaban con sentencia por violencia política en razón de género. Dos de ellos son Guillermo Billy Chapman, alcalde con licencia de Ahome y candidato de Morena a diputado federal pluri, y Ana Ayala Leyva, candidata a diputada federal por Morena en Ahome.

Sorprende a alcaldesa suspensión de la candidatura de Billy Chapman

El retiro de la candidatura tanto del alcalde con licencia Manuel Guillermo Chapman Moreno como la de Ana Ayala Leyva por el INE es una sorpresa, especialmente por lo tiempos en donde la tesorera con licencia tenía programado su cierre de campaña este mismo martes, declaró Socorro Calderón Guillén.

La alcaldesa sustituta de Ahome se dijo sorprendida de esta determinación que es importante mencionar que se da luego de que el Instituto Nacional Electoral revisara las sentencias por violencia política en razón de género que tuvieron ambos funcionarios.

“Estoy muy preocupada no porque regresé Billy, es su derecho, el expresidente municipal tiene todo el derecho a regresar a la hora que él quiera. Hagan de cuenta que yo le estoy cuidando la silla, pero me preocupa grandemente, ahorita me enteré quiero decirte, me preocupa porque Ana tiene su primer cierre de campaña aquí en el ejido Mochis y se me hace algo increíble que esté sucediendo esto”.

Socorro Calderón, alcaldesa interina de Ahome. Foto: Debate

Asimismo, aseguró que en lo particular no ha recibido ninguna indicación de Chapman Moreno; sin embargo, dejó claro que en el momento que él considere regresar puede hacerlo.

“Yo en mi calidad de presidente municipal te voy a decir: no he recibido ninguna instrucción. Hace días hablé con el señor presidente con licencia, estuvimos platicando y en ningún momento, jamás a mí, qué esperanzas que me hable sobre algún cambio de candidato, a mí no en lo particular”, precisó.

Mingo Vázquez se deslinda de Billy Chapman y Ana Ayala

“Hay un proceso que se tiene que seguir, pero por lo que entendemos quedó fuera de competencia, quedó eliminado y si fuera así, en lo local no nos afecta”, afirmó José Domingo "Mingo" Vázquez Márquez.

Entrevistado sobre la suspensión del INE de la candidatura a la diputación federal del alcalde con licencia Manuel Guillermo Chapman Moreno y la de Ana Elizabeth Ayala Leyva por estar sentenciados por violencia política en razón de género en contra de Angelina Valenzuela Benites, el candidato a la alcaldía de Ahome por el PT dijo que esto no le quita el sueño debido a que ninguno de los dos funcionarios forman parte de su equipo.

En ese sentido, dijo que la estructura que tiene ha sido suficiente para llevar a cabo su campaña, haciendo alusión a que desde el día uno del proceso ha estado en la preferencia de la ciudadanía.

Con nuestra estructura es suficiente para seguir levantando sin duda alguna, con el ánimo de la ciudadanía vamos a llegar a buen fin el 6 de junio y seguramente saldremos airosos del proceso electoral.”

José Domingo "Mingo" Vázquez Márquez, candidato del PT a la alcaldía de Ahome. Foto: Debate

Con respeto al deslinde que Ana Ayala ha tenido del Partido del Trabajo a pesar de que la candidatura que tenía era por Morena y dicho partido, Vázquez señaló que eso fue decisión propia deslindándose no sólo de Chapman Moreno sino de ella también.

“La alianza a nivel federal está entre el Partido del Trabajo, el Verde y Morena, en lo local estamos separados. Ella no ha hecho ningún acto de presencia ni con el PT ni con el Verde Ecologista, ella (Ana Ayala) trae su camiseta bien puesta con Morena; en ese sentido por eso le comentaba que no nos afecta a nosotros en lo local”, abundó.

Eliminación de Chapman y Ayala es algo que se tenía que seguir: Mayra Sainz

El retiro de las candidaturas a la diputación federal del alcalde con licencia Manuel Guillermo Chapman Moreno y la tesorera con licencia Ana Elizabeth Ayala Leyva es algo que tenía que suceder pues las leyes están para cumplirse, señaló que Mayra Sainz.

La candidata a la alcaldía de Ahome por Redes Sociales Progresistas señaló que al final del día es responsabilidad de las instancias responsables de los procesos electorales vigilar que los candidatos cumplan con todos los reglamentos.

“Es un caso, es una injerencia que se tenía que seguir, las leyes son aplicadas. Es respetable si las leyes se van a cumplir y lo único que pensé, que cuando son aplicadas las leyes pues reconocer que si fungen como tal, siento pesar por los que no están pero qué se puede hacer, se ha cumplido con algo que fue un delito y que se ha seguido.”

Leer más: Por el rescate de espacios públicos en Culiacán: Beltrán Rentería

Con respecto a que si este retiro de las candidaturas por el INE al comprobarse que los candidatos ejercieron violencia política en razón de género es un acto de justicia para las mujeres, comentó que aunque esto es una victoria, aún falta mucho por hacer.

Creo que hace mucha falta de justicia, se ha hecho, pero nos hace más hechos de justicia porque si hubiera la suficiente no habría un incremento de hechos de violencia.”

Mayra Sainz, candidata de RSP a la alcaldía de Ahome. Foto: Debate