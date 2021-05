Candidata de Fuerza por México a la alcaldía de Choix denuncia brote de Covid-19 en el municipio

Choix, Sinaloa.- Luz Elena Márquez, candidata a la presidencia municipal de Choix por el partido Fuerza por México denunció un brote de Covid-19 que se ha sucitado en este municipio como consecuencia de las aglomeraciones que propician las campañas políticas.

Indicó que mientras por un lado la gente ya no quiere más de lo mismo y está fastidiada y lo demostrará en las urnas, la población de Choix se encuentra muy molesta porque está viendo un brote del Covid-19 tremendo, pues al menos se tienen reportados entre 30 y 40 personas que presentan los síntomas de esta enfermedad

Me da mucha tristeza ver que los otros candidatos hacen sus eventos masivos donde sólo les interesa la percepción que dan", dijo.

Denunció que los representantes de los partidos grandes se han aprovechado de sus recursos económicos, "de esos millones de pesos que traen tirando, pero han expuesto a la gente y están exponiendo a todo mundo y eso, yo creo que no se vale".

Señaló que hace el llamado a las autoridades para que intervengan porque ahí vienen los cierres de campaña y seguramente serán tremendos aprovechando los grandes recursos con que cuentan y eso no se vale porque están poniendo en riesgo a la población.

"Platicando con la doctora del ISSSTE, donde ella nos dice que más de 30 a 40 personas está ya con síntomas de la enfermedad pero no lo han declarado oficialmente.

"A mí me preocupa mucho, la verdad a mí me preocupa muchísimo está situación y aunque tuviera los recursos creanme yo no haría un evento masivo porque primero está la salud de la gente, primero está la salud y con eso no se juega", mencionó.

"Definitivamente yo no estoy de acuerdo en lo que están haciendo al final de cuentas los pendones los espectaculares sólo contaminan y ahora los eventos masivos están poniendo en riesgo a la población", agregó.

Acusó que por su parte las autoridades electorales y las autoridades sanitarias se hacen de la vista gorda.