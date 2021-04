Candidatos a diputados locales debaten que los servicios públicos en Ahome están en el abandono

Los Mochis, Sinaloa.- En el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), los candidatos a diputados locales por el distrito 05 debatieron sobre los servicios públicos en el municipio de Ahome y expusieron que estos están en total abandono.

Expuso que en ese sentido, propone modificar el artículo 13 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

Porque este en este Consejo de administración que se me menciona en este artículo participan el presidente municipal y el tesorero del municipio, y es la causa por la cual se desvían los recursos y las Juntas de Agua Potable se vuelven la caja chica de los Ayuntamientos.

Martín Luis Balderrama Ortiz, candidato de Movimiento Ciudadano, coincidió respecto a que los servicios públicos se encuentran en un completo estado de abandono.

Esto no solamente es responsabilidad del gobierno municipal, también es responsabilidad de los legisladores que no hicieron nada para combatirlo, esto quiere decir que también ellos han sido parte y son responsables de la situación que estamos viviendo.

Por ello, dijo que en el Congreso del Estado legislará para que en el presupuesto de egresos del 2022 se contemple el tema de los servicios públicos.

Vamos a acabar con la problemática que actualmente todas las colonias y ejidos del quinto distrito viven.

Asimismo, comentó que todos los candidatos hablan de baches y de servicios públicos, pero que no se han dado cuenta que la educación es lo más importante.

"Hay colonias que no tienen acceso a la educación, tal es el caso de Canteras, Las Flores, Los Ángeles, donde los niños tienen que irse a comunidades como el ejido 9 de Diciembre, al 20 de Noviembre, al Flores Magón, a la Romanillo para poder estudiar.

No solamente basta con felicitarlos hoy en su día, sino que tenemos que hacer algo por ellos, estamos en tiempo y forma de poder hacer algo por ellos, dijo.

La candidata Margarita Ayón de Redes Sociales Progresistas destacó que conoce las necesidades

"Tengo 18 años viviendo en la Colonia Toledo Corro, sé perfectamente porque vivo día a día el desabasto de seguridad, desabasto y la falta de transporte público en buenas condiciones, los servicios más básicos de los cuales no nos están proporcionando el gobierno".

Asimismo, expresó que le ha tocado ser parte de ese gran número de personas que han tenido el problema de la recolección de basura, la falta de semáforos y falta de presión del agua potable.

Son cosas que no se las debemos el gobierno, es obligación de los gobiernos, hay que tener en cuenta que no son un favor el que nos están haciendo. Y el día de hoy vengo a pedirles que me den empleo, porque es lo que quiero, para hacer las cosas y hacerlas bien.

Por el mismo tenor, Ignacio Escalante, candidato del PES, comentó que quiere ser diputado para que se aplique y se haga valer el artículo segundo constitucional que a la letra dice que todo ciudadano mexicano tiene derecho a tener una vida digna, que consiste en vivienda drenaje, agua potable, electrificación, acceso a la salud, la educación y la cultura.

Ariel Aguilar, candidato de la coalición Va por Sinaloa (PRI, PRD y PAN) expuso que el primer compromiso que hará es que en Ahome haya cero baches.

Añadió que se le ha cuestionado que esa no es una responsabilidad del próximo diputado local, pero que no importa que no la sea, ya que lo ve como una responsabilidad que tiene como ciudadano.

Destacó que donará su sueldo del mes de octubre, noviembre y diciembre, y con brigadas calle por calle en el quinto distrito electoral van a tapar los baches.

Este debate político participaron Ariel Aguilar, candidato de la coalición Va por Sinaloa; Fausto Fores, del partido Verde; Martín Luis Balderrama, del partido Movimiento Ciudadano; Cecilia Covarrubias, de la coalición PAS y Morena, Ignacio Escalante, del Partido Encuentro Solidario; Margarita Ayón, de Redes Sociales Progresistas; y Primitivo Reyes Berrelleza, de Fuerza por México.