Candidatos a la alcaldía de Ahome en Facebook, cómo interactúan con sus seguidores

Los Mochis, Sinaloa.- Los candidatos a la alcaldía de Ahome por los diferentes partidos y alianzas han estado muy activos en las redes sociales, principalmente en Facebook, para mostrar a sus seguidores las propuestas que tienen para atender las necesidades del municipio, así como compartir las actividades que realizan durante sus eventos de campaña, para que la ciudadanía los conozca mejor.

Aunque el candidato de Morena-PAS, Gerardo Vargas Landeros, encabeza la lista con mayor número de seguidores en Facebook, la candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP), Mayra Sainz, tiene un mayor porcentaje de crecimiento, y la publicación más popular es la de Domingo Vázquez, del Partido del Trabajo, pues tiene mayores reacciones entre sus seguidores.

A continuación te presentamos cómo va hasta la fecha la interacción de los candidatos a la alcaldía de Ahome en la red social Facebook.

Gerardo Vargas Landeros. Foto: Debate

Domingo Vázquez. Foto: Debate

Miguel Ángel Camacho. Foto: Debate

Marco Antonio Osuna. Foto: Debate

Mayra Sainz. Foto: Debate

Francisco Miranda. Foto: Debate

Miguel Ángel Carrillo. Foto: Debate

Angelina Valenzuela. Foto: Debate

Interacciones de candidatos. Foto: Debate

Nota metodológica

Los datos fueron recabados desde CrowdTangle, herramienta de Facebook que permite analizar y seguir el contenido público de las figuras políticas en los medios sociales.

Se analizó de las 00:00 horas del 18 de abril a las 15:00 horas del 25 de abril del 2021 para el porcentaje de crecimiento de seguidores y solo un día para la publicación más popular, mismo en que los ocho candidatos (as) a la alcaldía de Ahome interactuaron en la red social Facebook.

Angelina Valenzuela Benítez, de Fuerza por México y Miguel Ángel Carrillo, del Partido Encuentro Social no cuentan con una Fan Page de Facebook pese a contar con un perfil privado en esta misma red social, por lo que no pudieron ser medidos en CrowdTangle, sin embargo se les agregó en la lista por contender por el mismo cargo.