Candidatos a la alcaldía de Ahome manifiestan sus ideas en Conversatorio de Debate

Los Mochis, Sinaloa.- Los tres candidatos a la alcaldía de Ahome que participan en el Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021 organizado por Debate plantean sus proyectos para el beneficio de la población del municipio.

Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-PAS, Marco Antonio Osuna Moreno, de la alianza PRI-PAN-PRD, y Miguel Ángel Camacho Sánchez de Movimiento Ciudadano, participan en este ejercicio en el CIE de Los Mochis.

Estas son algunas de las propuestas planteadas por los candidatos a la alcaldía durante el conversatorio:

-"Se tiene que alinear la estrategia de seguridad nacional en local, los resultados serán una realidad si existe la participación de la ciudadanía"... "Estoy seguro de que en mi administración la seguridad pública llegó para quedarse no solo para la ciudadanía sino para los policías": Gerardo Vargas.

-"Vamos a poner orden, atender la problemática de seguridad en Ahome es una prioridad. Se necesita mejorar las condiciones, para tener una mejor vida se tiene que implementar la inteligencia preventiva, también la mejora de los policías para que tengan derecho a créditos, a un plan de vivienda, me comprometo a trabajar muy duro, vamos por mejores resultados": Marco Osuna.

-"Vamos apoyar a las familias de policías con despensas alimenticias, capacitación constante, necesito tener una policía capacitada, que hagan acuerdos directamente con la policía ministerial y con las instituciones militares, debe hacerse equipo. Vamos a enfocarnos en que la polícia tenga buenos uniformes, que se sienta contento, creo que debemos de facilitadores para que de manera conjunta demos resultados que la ciudadanía está esperando, se que si se puede llegar y ayudar a las familias de los policías y a los policías mismos, necesitamos seguridad": Miguel Ángel Camacho.

-"Gerardo tuvo buenos resultados hay que reconocerlo pero hay que decir que esos seis años no hubo los resultados que se esperaban, hubo muchos muertos, levantados": Marcos Osuna.

-"Gerardo Vargas le quedó a deber a la ciudadanía, creo que necesitamos candidatos y políticos que realmente le den resultados a la ciudadanía, hay muchas familias llorando porque perdieron un familiar. No hiciste buen trabajo Gerardo, lamento que no hayan dado los resultados que esperaban": Miguel Ángel Camacho.

-"Aquí venimos a dar propuestas no a demeritarnos entre nosotros, las condiciones de Sinaloa eras sumamente difíciles, es sorprender que avalen el tema de seguridad que hice y que digan también que hubo muchos levantones, entregamos un estado mucho mejor que en que recibimos, jamás a mi el Congreso del estado me llamó a comparecer en tema de seguridad": Gerardo Vargas Landeros.

-"Es obligación del municipio mejorar las condiciones de seguridad, hablando con los vecinos, escuchándolos sobre el fenómeno que presentan, el marco es muy claro, te va diciendo cómo van los índices, estamos a tiempo, con mucha cercanía con la ciudadanía": Marcos Osuna.

-"Si sabemos utilizar los recursos se puede, vamos a aportar y hacer las gestiones para dar soluciones, antes de pidia tener incentivos de acuerdo al trabajo que hacían, eso si se puede hacer y le cuesta poco al municipio pero hay que tener las ganas, la experiencia y un buen director de seguridad Pública con el perfil que se necesita": Miguel Ángel Camacho.

-"Los problemas que sucedan en el municipio será responsabilidad mía cómo presidente municipal, no me corresponderá la investigación pero si estaré pendiente sobre los avances": Gerardo Vargas Landeros.

-"Hay en cada esquina hay basuras está un bache, primero hay que poner orden en la casa, hacer un plan de reingeniería en la Japama, es necesario que los servicios públicos mejoren, que nos sentamos orgullosos de cómo vivíamos, hoy que no tenemos servicios públicos pareciera que no tenemos gobierno, una compañía que no hace su trabajo y el 6 de junio tienen la oportunidad de mejorar su calidad de vida": Marcos Osuna.

-"Lo sé porque todos los días andamos gastando la suela y el principal problema son los drenajes colapsados, el alumbrado deficiente. No sé cómo Gerardo Vargas va a defender al presidente municipal más ineficaz que ha tenido Ahome. Otro de los problemas es el agua, hay que sacrificar recursos del municipio para buscar una solución al problema que es el drenaje, los socavones los vamos a atender desde el primer día, la basura es lo más deficiente, provocaron un cáncer con estas empresas": Miguel Ángel Camacho.

-"Voy a regresar la calidad de vida que teníamos cuando fui parte de un gobierno municipal, llegamos a estar en sexto lugar a nivel país, levantamos bandera blanca en calidad del agua, la primera vez que hubo saneamiento, mi compromiso es volver no solo la calidad de vida sino dar servicios de calidad, cuenten conmigo, ustedes me conocen, soy de hecho": Gerardo Vargas.

-"No creas que hay buenos recuerdos cuando estuviste Gerardo en la junta de agua de Mazatlán, creo qué hay que entrarle de manera responsable, estos Dos años y medio ha sido avanzado el municipio, el Presidente anda de licencia y estoy seguro de que regresará el 7 de junio a querer seguir gobernando pero esperemos que no regrese": Miguel Ángel Camacho.

-"Si la cabeza no funciona en cuerpo tampoco, vamos a medir el desempeño de cada funcionario y quien no dé resultados pues tendrá que ser separado, la gente quiere funcionarios que den resultados": Marcos Osuna.

-"El derecho al agua potable es internacional y un derecho humano, son obras necesarias las que se tienen que hacer y tengo las puertas abiertas en el estado y en él gobierno federal para hacerlo": Gerardo Vargas.

-"El gobierno debe asumir la responsabilidad y aplicar El recurso de una manera responsable, la junta la usan como caja chica, en mi gobierno vamos a tener un técnico capacitado y honesto, desde mi primer día de gobierno vamos a despedir a todos los chilangos de la junta": Miguel Ángel Camacho.

-"En dónde están los factores de riesgo, es una lástima, contamos con la experiencia, con el equipo técnico y atender todos los temas que pongan en riesgo a la ciudadanía ahomense: Marcos Osuna.

-"Tengo 42 años en la funciona pública, jamás he tenido una observación sobre el uso de los recursos y eso me obliga a ser más transparente, la honestidad será fundamental, nosotros estaremos muy cerca de la gente esto significa que dentro de la cuarta transformación la voz de pueblo tiene que escucharse, lo que diga la gente eso se tiene que hacer, que los que menos tienen tengan más, que siempre haya respeto y no tendré la menor duda que estaremos en los recursos trabajando de manera responsable": Gerardo Vargas.

-"En materia de transparencia y el movimiento de las finanzas este gobierno de la 4T ha perdido el rumbo, han puesto en Maura iniciativas mal fundamentadas, llegamos a ser el tercer municipio más transparente, hoy somos el número 13. Nuestra administración será ejemplo de transparencia, a la hora de informar ahí estaremos puntual, mil 600 millones de pesos se gastaron en el 2020, este gobierno no cumple, ni transparente, en esta elección debemos de elegir si avanzamos o seguimos igual, es tiempo de defender nuestra casa": Marcos Osuna.