Candidatos a la alcaldía de Ahome proponen mucho pero no dicén cómo lo harán

Los Mochis, Sinaloa.- Los candidatos a la alcaldía de Ahome se subieron al ring, pero de propuestas para construir un mejor municipio, durante el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en conjunto con el Consejo Municipal Electoral de Ahome, el cual fue de forma virtual y se transmitió por las diversas plataformas digitales.

Este encuentro también se transmitió por la página de Facebook de EL DEBATE con la participación de analistas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los ocho contendientes a ocupar el cargo de presidente municipal hicieron sus mejores propuestas para convencer al electorado de que les den el voto el próximo 6 de junio.

Leer más: Suman 32 candidatos a puestos de elección popular asesinados en México

Por orden de participación, derivado de un sorteo previo al debate político que realizó la autoridad electoral con la presencia de los representantes de los partidos políticos, la primera en participar fue Mayra Manuela Sainz Landey, candidata del partido Redes Sociales Progresistas; posteriormente tocó el turno a Angelina Valenzuela Benites, del partido Fuerza por México; Miguel Ángel Carrillo Verduzco, del Partido Encuentro Solidario; José Domingo Vázquez, del Partido del Trabajo; Gerardo Octavio Vargas Landeros, de la coalición Morena y Partido Sinaloense; Marco Antonio Osuna Moreno, de la coalición Va por Sinaloa, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD; Jesús Francisco Miranda Castro, del Partido Verde Ecologista; y Miguel Ángel Camacho Sánchez, candidato del partido Movimiento Ciudadano.

En el primer bloque, los candidatos tuvieron 2 minutos con 30 segundos para presentar sus propuestas o plataforma electoral, con un minuto para réplicas y otro para la contrarréplica.

Muchas propuestas

Fue un debate en el cual la mayoría de los aspirantes a la alcaldía mostraron muchas propuestas, pero no dijeron cómo las llevarán a cabo ni de dónde captarán los recursos para hacerlo. También hubo algunos ataques entre los contendientes.

La plataforma electoral de cada uno de los candidatos fue enfocada en distintos rubros como servicios públicos, reactivación económica, salud, educación, seguridad, transparencia, entre otros.

> Angelina Valenzuela celebró su participación en el debate con sus seguidores.

Sin embargo, en el que más hicieron hincapié fue en los servicios públicos, pues argumentaron que en los recorridos que han hecho por las colonias y las comunidades es el mismo sentir de los ciudadanos.

En este tenor, cada uno de ellos hizo sus compromisos con los ahomenses para dar solución a cada uno de los problemas que se presentan actualmente, como el agua potable, los drenajes sanitarios, el alumbrado público, la rehabilitación de calles, etcétera.

Embates

Y aunque el encuentro de los candidatos se tornaba un poco tranquilo, fue el candidato de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel “Líder” Camacho Sánchez, quien dio los primeros embates al cuestionar de qué van a presumir Gerardo Vargas, de Morena, y Mingo Vázquez, del PT, pues dijo que ha sido el peor gobierno que ha tenido el municipio de Ahome en toda sus historia.

“Estoy preparado, ahorita vengo de Bacorehuis conociendo las necesidades, estoy escuchando y quiero conocer cómo lo harán Gerardo Vargas Landeros y Mingo Vázquez, si es el peor gobierno. La verdad, Gerardo y Mingo, yo no sé cómo le van a hacer; yo ando buscando cómo mejorar el entorno de todos los ahomenses.”

> Marco Osuna encabezó un rally que inició en las instalaciones del PRI.

Incluso, le dijo a Gerardo Vargas que la percepción que tiene la ciudadanía sobre él no es nada agradable.

Estás (Gerardo) representando al gobierno más corrupto.

Incluso lo retó a hacerse la prueba del polígrafo para ver quién tiene más propiedades, luego de que este señalara las propiedades que el candidato de Movimiento Ciudadano tiene y unas láminas con las demasías en el bulevar Centario.

También Marco Osuna, candidato de Va por Sinaloa (PRI, PAN y PRD), arremetió contra Gerardo Vargas y Mingo Vázquez.

“Debemos decidir entre avanzar o retroceder, que la gente sepa que el candidato de Morena Gerardo Vargas tiene 10 años viviendo en Culiacán y declaró que su sueño era ser alcalde de Culiacán, y Ahome no es plato de segunda mesa ni trampolín de nadie. Mingo, candidato del PT, desde 1991 ocupas cargo en la dirigencia del sindicato de electricistas. Ahome necesita compromisos de tiempo completo y ni siquiera has pedido licencia sindical y te acabas de reelegir por 6 años más; te has convertido en un cacique sindical, Mingo.”

El candidato del PES, Miguel Ángel Carrillo, también tiró un golpe a sus contrincantes y pidió que las administraciones pasadas en Ahome del PRI, del PAN y del PRD regresen lo que se han llevado. Expuso que a él sí le abren la puerta durante la campaña porque al decir el nombre del partido, le dicen que sí lo dejan pasar. “Si son del PRI, PAN y PRD no los recibo”.

José “Mingo” Vázquez, candidato del PT, se desligó totalmente de Billy Chapman. “El representa a Morena”. En su participación expuso que van a recuperar a Ahome y acabará con la corrupción que existe en las dependencias del gobierno municipal. Añadió que desde el primer día acabarán con los malos manejos de la Japama, la cual ha sido saqueada y no tiene presupuesto porque hay desvío de los recursos. Les dijo que ya han estado en cargos públicos y no han hecho nada por Ahome.

> Mingo Vázquez se reunió con sus seguidores en el Teatro Ingenio.

Señalamientos

“Siento temor por mi persona”: Miguel Ángel Camacho

Ante el trágico suceso ocurrido en Cajeme, donde el candidato de Movimiento Ciudadano fuera asesinado, Miguel Ángel Camacho dijo sentir temor.

El candidato a la presidencia municipal de Ahome por el partido Movimiento Ciudadano reconoció que este hecho le preocupa y bastante. “Estamos evidentemente ante una situación muy lamentable, nos preocupa que no se estén cuidando las formas, eso es muestra de que la violencia nos está rebasando y sinceramente no debe de pasar esto”.

Señaló que lo que les preocupa es que ven a un gobierno federal que no le está poniendo atención a este grave problema.

Indicó que cuando menos en Sinaloa el secretario general de Gobierno ha aplicado políticas públicas que le han dado resultado y lo mismo sucede aquí en el municipio de Ahome.

Miguel Ángel Camacho precisó que su preocupación se centra porque hace alrededor de un mes hizo una serie de señalamientos.

Mayra Manuela Sainz Landey

Redes Sociales Progresistas



Rendición de cuentas

Tendré un gobierno humanista , transparente y con rendición de cuentas.

Servicios públicos y beneficio social

Cumpliré con solucionar los problemas de baches, agua, alumbrado, seguridad, reforestación y reparación de áreas recreativas y deportivas.

Gestionaré viviendas dignas para los policías y becas para sus hijos.

Economía

Facilitaré los recursos económicos para mujeres emprendedoras, descuentos de impuestos a las pequeñas y medianas empresas.

Implementaré el Instituto para el Desarrollo Sustentable e Integral para la Mujer en cada sindicatura. Impulsaré la creación de la plaza del pequeño comerciante indígena y la plaza cultural.

Las garitas abandonadas se convertirán en lugares de clases de arte para niños.

Construiré el parque de patinaje para niños y adolescentes

Salud

Creación de centros de rehabilitación de adicciones y clínicas de atención a crisis emocional y una clínica veterinaria social.

Angelina Valenzuela Benites

Fuerza por México

Combate a la corrupción

Iniciaré una auditoría para saber en qué situación se encuentran el Ayuntamiento y dependencias, haciendo una reingeniería administrativa y operativa para eficientar los recursos.

Desarrollo económico

“Apoyaré las micro, pequeñas y medianas empresas en la zona urbana, y promoveré la formación de sociedades cooperativas en el área rural en atención a las actividades productivas como agricultura, ganadería, pesca y agroindustria.

Salud

Realizaré un padrón municipal de enfermedades crónico-degenerativas para tener capacidad de respuesta en cualquier contingencia. Tener dispensarios bien equipados con los insumos básicos para la comunidad, garantizando la atención médica en ellos.

Servicios públicos

Haré una reingeniería administrativa y operativa en el agua potable para eficientar el recurso. Gestionar recursos para solucionar el problema del drenaje.

Seguridad

Mejores salarios para policías y rescate de garitas abandonadas.

Miguel Ángel Carrillo Verduzco

Partido Encuentro Solidario

Donación de su salario

Compromiso a donar el 50 por ciento de su salario mes tras mes para que sea destinado para beneficio de cada una de las 7 sindicaturas de Ahome. Haré sensibilidad en todas las ventanillas del municipio con los empleados.

Gestión de empleo

Seré un gestor incansable para que se instale una maquiladora por cada dos sindicaturas en el municipio.

Seguridad

Haré un ejercicio de valoración al trabajo de los policías municipales y de concientización entre la ciudadanía para que valoren lo que hacen.

Servicios públicos

Me enfocaré en las comunidades rurales, que nunca les falte trabajo, que no les falte el regado de calles, alumbrado público. El problema de drenajes colapsados debe atenderse en todo el municipio y seré un gestor para que se reparen.

Economía

Apoyo a empresarios locales, que son los que generan los empleos.

José Domingo Vázquez Márquez

Partido del Trabajo

Servicios básicos

Es necesario invertir en mejorar los servicios básicos como agua potable, alumbrado público y un buen servicio recolección de basura.

Vigilancia en la función pública

Los gastos y las obras que se ejecuten serán vigiladas al igual que las funciones y los manejos de cada uno de los titulares de las direcciones del Ayuntamiento y se realizarán auditorías semestrales en cada una de las dependencias.

Seguridad

Más sueldo a los policías.

Turismo

Se invertirá en obras y mejoras en el puerto de Topolobampo, El Maviri, San Miguel y otros puntos. Vamos a mejorar la imagen de nuestra ciudad, vamos a dejar de ser una administración de paso del Chepe y convertirnos en un verdadero destino turístico. Se realizará un corredor turístico para las personas con discapacidad en El Maviri.

Inclusión

Más atención a los adultos mayores, respeto a los pueblos indígenas y la mujer.

Gerardo Octavio Vargas Landeros

Coalición Morena-PAS

Servicios públicos

Resolver el agua potable en la ciudad, que se pueda tomar de la llave; que los servicios públicos en Ahome sean suficientes y con calidad. Ampliar las redes de conducción para que en más comunidades de la zona rural tengan agua potable y drenaje sanitario. Atender el drenaje pluvial para evitar inundaciones. Pavimentación y rehabilitación de calles en la ciudad y de los caminos y carreteras vecinales.

Reactivación económica

Incentivar la economía local. Industrializar Ahome. Incentivar las inversiones regionales, nacionales y extranjeras. Hacer un programa de emprendimiento para madres solteras trabajadoras.

Salud

Instalar dispensarios médicos en las comunidades más alejadas.

Educación

Internet gratuito en espacios públicos de la ciudad. Programa para que ningún niño ande descalzo.

Seguridad.

Realizar comités ciudadanos de vigilancia y transparencia. Dignificar a los policías.

Marco Osuna

PRI-PAN-PRD

Orden y transparencia

Vamos a poner orden en el municipio debido a que los partidos del PT y Morena no pudieron hacer el trabajo correctamente, a pesar de que presumían de una recaudación histórica y no se ha visto una inversión estratégica en el municipio.

Vamos a hacer nosotros muy eficientes en el gasto público y muy trasparentes.

Vamos a hacer aliados de la inversión para nuestro municipio.

Salud

En Ahome hay 36 dispensarios médicos que no funcionan correctamente y vamos a ponerles médicos y medicinas a todos para que tengan servicios los 7 días de la semana.

Seguridad

Se requiere construir una policía amigable y de proximidad, para lograr la detención oportuna de conductas antisociales a través de los programas preventivos. Fortalecer los programas preventivos que sin duda será un eje trasversal para construir un Ahome con orden, un Ahome con paz, que podamos tener una policía de confianza, que es lo que nos está pidiendo la gente”.

Francisco Miranda

Verde Ecologista

Bienestar y salud

Nuestra principal preocupación será la de brindar salud y bienestar, pues lo que necesita Ahome es trabajar por la solución de los problemas sociales que enfrentan.

Le apostaremos a los programas sociales porque nos basaremos en un modelo social científico humano, donde la prioridad sea la sociedad, que es la que queremos sea la mejor y sea un ejemplo para el resto de los municipios.

Otro aspecto importante es que vamos al rescate de la cultura.

Apoyo a jóvenes

Vamos a donar la mitad del aguinaldo para promover que los proyectos que traigan los jóvenes sean apoyados y puedan realizarse y no queden solamente en palabras.

Ahorros en el municipio

Buscaremos combustibles alternativos para bajar gastos, ante los altos costos de los combustibles; buscaremos energías alternativas para reducir los gastos dentro del municipio.

Miguel Ángel Camacho Sánchez

Movimiento Ciudadano

Deporte

Se va a dar mantenimiento y se va a echar a volar la alberca olímpica de la ciudad deportiva porque los deportistas constantemente lo piden.

Servicios públicos

Tendremos que entrarle de frente a la recolección de basura pero vamos a revisar los contratos que existe en complicidad con el presidente municipal, vamos a hacer una revisión jurídica de exhaustiva de ese contrato y vamos a buscar el costo beneficio para ti ciudadano ahomense. Todo el mundo sabe que el municipio de Ahome abandonó los servicios públicos principalmente los drenajes, el alumbrado público, entre otros.

Leer más: La pandemia de Covid-19 baja intensidad en la zona sur de Sinaloa

Espacios públicos recreativos

Se mejorarán los lugares como los álamos de la carretera Mochis-Topolobampo así como la de la Mochis-Ahome. Vamos a crear un lugar de esparcimiento con braseros, les pondremos alumbrado público, vamos a meterle seguridad, vamos a darle la atención de ese espacio que tanto le hace falta.