Candidatos a la alcaldía de Ahome quedan a deber al electorado

Los Mochis, Sinaloa.- Durante el primer conversatorio entre candidatos punteros a la presidencia municipal de Ahome, organizado por empresas EL DEBATE, predominó una falta de propuestas contundentes hacia el electorado por quienes pretenden gobernar el tercer municipio en importancia en Sinaloa. Esto, de acuerdo con columnistas especializados en temas politicoelectorales que analizaron a detalle cada frase dicha por los candidatos.

Gracias a la tecnología digital, Cecilia Verdugo, catedrática de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y exfuncionaria municipal; Osvaldo Villaseñor, periodista y analista político por más de 30 años; Andrés López Muñoz, politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), analista político y exconsejero del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES), y Tomás Chávez Salomón, periodista por más de 30 años y colaborador de EL DEBATE, presenciaron a través de las distintas plataformas digitales el conversatorio, que se desarrolló en las instalaciones del Centro de Innovación y Educación (CIE), para luego desglosar las intervenciones de los candidatos en un análisis moderado por Jorge Lozano.

Cecilia Verdugo: Deja que desear el ataque

Para la catedrática de la UAS, faltó poner más propuestas sobre la mesa, sobre todo aquellas relacionadas con los sectores vulnerables, con la mujer, pero también hizo falta contundencia y compromisos reales en aquellas que sí fueron mencionadas.

Como ejemplo, explicó el tema de los servicios públicos y cómo los tres candidatos, Marco Antonio Osuna Moreno, por la coalición PAN, PRI, PRD; Gerardo Vargas Landeros, por Morena-PAS, y Miguel Ángel Camacho Sánchez, por Movimiento Ciudadano, lo abordaron desde un punto de vista general, sin comprometerse a decir “voy a cambiar los motores de todas las plantas de agua potable en los medios rurales, que las sindicaturas tengan sus propios recursos y que sean administrados por sus síndicos”.

Ese, agregó, es el doble lenguaje utilizado por los protagonistas del conversatorio. Además, descalificó actitudes como la del candidato de Movimiento Ciudadano al atacar a sus adversarios, pero también el pacto de civilidad que, coincidieron los analistas, se percibe existe entre los candidatos de Morena-PAS y PAN-PRI y PRD. “

Es claro que la credibilidad de un candidato se pierde al atacar, no hay una certeza de lo que estén presentando. El perfil del ‘Líder’ Camacho siempre ha sido así, exaltado, el que tiene la verdad, cuando la verdad es cambiante. Gerardo (Vargas) y Marco Osuna son amigos. Entre ellos el pacto de civilidad, como dicen los compañeros, se percibe por amistad, pero queda claro que ante una competencia donde están siendo evaluados por una sociedad la amistad está sobre un interés. Tendríamos que ver un perfil de más carácter, pasión”.

Osvaldo Villaseñor: Se esperaba una confrontación

Además de los señalados por Cecilia Verdugo, el periodista y analista político Osvaldo Villaseñor manifestó la falta de propuestas en temas como economía, corrupción y salud por parte de los candidatos, y cuestionó las expresiones de Vargas Landeros al señalar que cuando estuvo al frente de la Secretaría General de Gobierno se entregaron cuentas a favor a la sociedad ahomense en el tema de seguridad.

“Ahora, la gente esperaba una confrontación más contrastante de los perfiles y de lo que piensa hacer cada uno de los candidatos.

El ‘Líder’ Camacho fue el único que se atrevió a hacerlo, que se atrevió a decir verdades, quizá con falta de información, pero verdades. Seguro eso es lo que le va quedar a la gente, que va a medir en función de lo que vio y de lo que escuchó, quién pudo haber sido el ganador o quién el perdedor. Pensar que debería haber habido más propuestas, pues sí, pero desgraciadamente tampoco lo vimos”.

López Muñoz: Faltó ahondar en inseguridad

Luego de reconocer el esfuerzo de esta casa editorial con la realización de este conversatorio, el exconsejero del IEES dijo no haberse creado mayores expectativas en torno al comportamiento o desempeño en el mismo de Miguel Ángel “Líder” Camacho, Marco Osuna y Gerardo Vargas. Asimismo, cuestionó la falta de información de los tres para tratar temas tan sensibles como la inseguridad.

“Uno de los grandes problemas que hay en el país es la debilidad de la institución que debe encargarse de la persecución de los delitos y delincuentes, y es la Fiscalía. Hay dos cosas distintas: una el área preventiva y otra el área donde ya compete a la persecución de los delitos. Sí es competencia del Ayuntamiento lo que corresponde a la acción de programas, diseño de estrategias preventivas y ahí están muy mal informados o carentes de información.”

Chávez Salomón: Corrupción en Tránsito Municipal

El columnista de EL DEBATE de Los Mochis mostró su deseo porque los candidatos se hubieran pronunciado por hacer una limpia en las corporaciones policiacas, y muy en especial en Tránsito Municipal, que cuenta con el deshonroso calificativo a nivel nacional de estar entre las más corruptas del país.

“Hablaron de estímulos a la Policía, pero también hizo falta de fiscalización, de ajustes, de depuración”. Acerca del comportamiento de Vargas y Osuna, manifestó que ciertamente se deja ver “un cierto pacto de civilidad entre los dos candidatos mayores, falta ver cuál hubiera sido el comportamiento de Mingo Vázquez. Ahí queda esto para la población”.

‘Tenemos que hablar de sectores vulnerables, y no los tocan’

Analista

Cecilia Verdugo

“Los candidatos se pierden en su protagonismo de querer captar la atención y se desvían en una real propuesta que genere entusiasmo en el colectivo de una ciudadanía, cuya problemática del día a día vemos que los candidatos no aclaran para que yo me entusiasme poniéndome del lado de la ciudadanía a decir este me puede ayudar en lo que yo estoy padeciendo. Hablar de problemáticas de servicios públicos de manera general como en los medios rurales es hablar sin comprometerte. Tenemos que hablar de sectores vulnerables y no los tocan, de ninguna manera. El sector vulnerable está compuesto por la niñez, personas de la tercera edad, homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, género, mujeres y jóvenes. Es un sector vulnerable muy amplio en el cual ellos no hacen una propuesta directa a decir en una clasificación si van a ser incluidos en sus administraciones. Tenemos que hacer visible la problemática que hay en una sociedad discriminatoria para marcos de personas con preferencias sexuales diferentes a la heterosexualidad, y todavía le sacamos la vuelta a ese punto. Tenemos que afrontar que el marco legal ya está establecido para darles esa inclusión y por qué nos negamos a hablar de ellos en las políticas públicas. En la propuesta de mujeres no escuchamos a ningún candidato hablar del empoderamiento económico de la mujer a través de guarderías o presupuestos que tengan la creación directa del municipio. No me voy a perder en si este gobierno las quitó o no, que se comprometan a atender un presupuesto en Ahome para designarlo a mujeres del medio rural y de colonias, sectores vulnerables de condiciones económicas bajas, que puedan dejar a sus hijos resguardados en un jornal laboral y que ella pueda acudir a diferentes áreas de trabajo.”

‘Quedaron a deber propuestas en economía, salud, corrupción’

Analista

Osvaldo Villaseñor

“Si nos ponemos a pensar en lo que debe ser un debate, tendríamos que decir que hubo una gran ausencia de propuestas. Hay cuatro temas básicos que la gente está padeciendo: económico, lo que le está doliendo al 54% del 100% de la sociedad y cómo plantea la gente lo que deben de abordar sus alcaldes, cómo voy a hacerle yo, ciudadano, para estar mejor producto de decisiones y políticas públicas de mis gobernantes, y fue deficiente la propuesta en materia económica y eso es lo que más le duele a la gente, por encima de la inseguridad, 13%. Otro tema: salud. Poco le entraron a este tema que duele en el corazón y el bolsillo porque el gobierno federal pocos recursos destinó para la pandemia. El tercero, la corrupción. Fueron evasivos, hablaron de que se debe respetar la ley pero poco se comprometieron a decir ya basta de exhibir la corrupción, hay que aplicar sanciones a los políticos corruptos. Son temas que a cierto sector interesan, pero qué espera el grueso de la gente: solo el 6% se interesa por la propuesta. Si mañana hay una encuesta entre la gente que vio el debate o este conversatorio, se van a quedar con la idea de que hubo un acuerdo de no agresión entre Marco Osuna y Gerardo Vargas porque son los que debieron de haberse agredido más o lo que la gente esperaba que se hubieran agredido más de acuerdo a sus perfiles. Pasaron por secretarías de policías, uno en Seguridad Pública de Ahome, el otro fue secretario general de Gobierno, y fue en ese sexenio cuando más ha crecido la violencia. Hubo récords de homicidios en el sexenio de Mario López Valdez por más que diga Gerardo Vargas que se tuvieron buenos números. Esos números dónde están, quién los tiene, porque los que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública son diferentes.”

‘Ninguno mencionó al Plan Municipal de Desarrollo, y es toral’

Analista

Andrés López Muñoz

“Me parece interesante este debate a través de temáticas. Pones sobre la mesa la seguridad pública. Uno escuchó propuestas, sin lugar a dudas, pero carentes de información, y es porque no conocen que los polígonos que existen en el país son de incidencia delictiva, y esta se mide a partir de un conjunto de colonias de alta o de menor criminalidad. A partir de que no conocen sus propuestas pueden no tener sustento, pero también son carentes de información en el manejo del presupuesto y de dónde puede ser un asidero de recursos a partir del Gobierno del Estado y del federal. Sí es cierto que el primero que debe atender la seguridad pública es el municipio, pero hay competencias estatales y federales. Una el área preventiva y otra donde ya compete la persecución de los delitos, y eso no es competencia del Ayuntamiento, pero sí programas, diseño de estrategias preventivas, y creo que ahí están muy mal informados o carentes de información. Y lo digo por los tres, empezando por el ‘líder’ Camacho, que tiene un buen léxico, le pone énfasis, ataca sobre todo a Gerardo Vargas, pero las propuestas no tienen sustento. Puede ser que tengas un mundo de propuestas pero tienen que ser en el cuadro primero legal, vivimos en estado de Derecho; luego presupuestal, y a partir de ello diseñar políticas públicas, que es el diseño estructural, el diseño legal, financiero de toda una amplia discusión que por cierto nadie menciona: el Plan Municipal de Desarrollo, toral para implementar las políticas públicas. Felicito a EL DEBATE por este intento de que los candidatos se confronten en sus ideas y en su hoja de vida, son los que van a tomar decisiones, claro, en el municipio de Ahome , pero al final las decisiones las toma un individuo”.

‘Hay que hablar de fiscalización, depuración en Tránsito’

Analista

Tomás Chávez

“Coincido con algunas opiniones de mis compañeros y difiero con otras. El ‘líder’ Camacho estuvo más suelto porque no es gobierno. Su partido no es gobierno ni a nivel municipio ni a nivel estado ni federal, pero sí ha sido gobierno, no nos podemos desligar, igual que Morena-PT. Ahora, se supone que los cuatro candidatos punteros iban a estar aquí, pero faltó Mingo Vázquez. La pregunta es por qué, ¿por que le sacó al bulto o por qué cree que va arriba de todos y que no se puede rebajar a debatir con los demás? Creo fue una equivocación no haber venido, no haber aprovechado la oportunidad para contrastar sus opiniones. No se tocó el tema de economía ni salud porque sabemos que un alcalde no le va a resolver la situación de la economía de la bolsa a la población. Baches, drenajes colapsados y sistema de agua potable, es lo que más resiente la población ahomense aparte de la pandemia y eso es lo que siente la sociedad que deben ser proridades de las autoridades. Ahora en tema de seguridad se supone que Gerardo Vargas y Marco Osuna son especialistas. Hablaron de estímulos a policías, pero no que la Policía de Tránsito de Ahome está considerada de las más corruptas del país. Entonces, hablar de estímulos pero también de fiscalización, de ajustar cuentas, depurar las corporaciones porque administraciones van y vienen, pero no le entran a fondo a esta cuestión. Entonces no sé si la policía también esté igual de corrompida que la de Tránsito. Camacho ofrece auditorías y penalización, fue el más fuerte porque no tiene ninguna administración. Si le dicen a Gerardo (Vargas) bueno, pues va a decir: hay que hacer responsable al municipio, pero también a las estatales.”