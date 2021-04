Candidatos de Morena en Ahome se reúnen con Canacintra

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de conocer las propuestas de los candidatos de Morena a las diferentes posiciones, Canacintra inició un ejercicio de contacto entre sus afiliados y los personajes políticos.

En esta primera edición fueron los candidatos de Morena quienes sostuvieron un acercamiento con la dirigencia y algunos de los afiliados a la cámara, quienes mostraron sus inquietudes sobre los temas de interés.

Compromisos

Cabe mencionar que en esta reunión estuvieron en representación de Gerardo Vargas Landeros, el coordinador general de la campaña, Genaro García; la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 02, Ana Elizabeth Ayala Leyva, y los candidatos a las diputaciones locales, Juana Minerva Vázquez, Elizabeth Chía y Cecilia Covarrubias.

En su participación, Ayala Leyva sostuvo que el compromiso es legislar para todos una vez que llegue al Congreso de la Unión, es decir, dejando de lado los colores de partidos. Hizo hincapié en que existe una gran necesidad de mejorar las condiciones de vida de los ahomenses, especialmente en el tema económico.

Mientras tanto, Genaro García Castro, a nombre del candidato a la alcaldía de Ahome, reconoció la importancia del sector productivo para que el municipio crezca.

Ante ello, dijo que se están analizando propuestas que impacten de manera directa al sector empresarial sin descuidar el sentido social y todo lo que conlleva.

“Sabemos que si no tenemos un gobernador de la línea del presidente municipal y si no tenemos un Congreso local, tampoco los recursos fluyen porque ellos son los que aprueban los presupuestos. De ahí la importancia de que tengamos a Rubén Rocha Moya en la gubernatura, a Ana Ayala en el Congreso de la Unión y a Cecilia Covarrubias, Elizabeth Chía y Juana Minerva Vázquez en el Congreso local. Les pediría que nos ayuden, no tengan la menor duda que les vamos a quedar bien, no los vamos a defraudar.”

Ejercicio

Mientras tanto, Héctor Ibarra Flores, presidente de Canacintra Los Mochis, explicó este tipo de ejercicios ayudan a exponer sus necesidades como sector industrial especialmente, después de un tiempo complicado.

“Lo que buscamos es la reactivación económica, tener un municipio de calidad, con seguridad. Es importante como empresarios poder entablar estos tipos de diálogos para poder crear compromisos y que cuando el que llegue tengamos las puertas abiertas y la voz completa para exigir que cumplan, pero también que nos den la oportunidad de tener voz.”