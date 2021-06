Capacitadores electorales en Ahome denuncian que no les han pagado la última quincena

Sinaloa.- Los capacitadores asistentes electores que trabajaron para la Junta Distrital Electoral 02 del INE en Ahome, Sinaloa, en las pasas elecciones, denunciaron que no les han pagado la última quincena.

"Nos enteramos que parece que esta situación de falta de pago fue a nivel nacional porque lo vemos en diferentes grupos, pero no sabemos qué es lo que pasó. El INE nos argumenta una cosa, a mí por ejemplo me dijeron que no hacían el depósito en Culiacán, cuando habla Culiacán muy herméticamente dijeron que era el Distrito 02 donde deberían de solucionarlos", dijo Alejandro.

El mochitense que fungió como capacitador asistente electoral para las elecciones del 6 de junio, mencionó que el pago se debió haber hecho desde el 12 de junio porque es la fecha de término del contrato.

"No deben la última quincena y no nos la han pagado. Ya les han pagado a algunos, pero a otros no, pero la situación no es sólo en este distrito, también en otros estados se ha presentado la situación que hasta han hecho manifestaciones en el INE por la falta de pago".

Manifestó que son alrededor de 30 y tantos capacitadores asistentes electorales se encuentran esperando el pago de la última quincena.

El trabajador manifestó que acudió a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador y se citó al INE para el día 23 de junio.

Al respecto, Francisco Cabrera Valenzuela, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE de Los Mochis, informó que estos vienen siendo unos casos, donde lamentablemente les faltaba comprobar algunos recursos de funcionarios y de limpieza, pero que ya lo hicieron desde la semana pasada y una vez que entregaron esas comprobaciones se hizo el trámite al Instituto Nacional Electoral para que les liberen su pago. Mencionó que este se hará a más tardar el día de hoy lunes o martes.

"Lamentamos estos inconvenientes, que sin duda alguna no se hubieran presentado oportunamente si las y los compañeros hubieran comprobado en tiempo y forma, pero estamos luego en la mejor disposición de finiquitar esta situación. Reitero, entre hoy o mañana (se hará el pago), según nos informaron las autoridades del Instituto Nacional Electoral".

