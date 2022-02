Capacitan a funcionarios de Ahome sobre la veda electoral

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de que todos los servidores públicos del gobierno municipal de Ahome conozcan qué pueden y qué no pueden hacer durante el periodo de veda, la mañana de este martes recibieron una capacitación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Al respecto, el alcalde Gerardo Vargas Landeros comentó que desde las indicadoras de procuración surgió la inquietud de dar esta información a quiénes integran su gabinete a fin de evitar que incurran en una falta durante este periodo.

"Nuestra amiga Ceci (Sindica procuradora) hizo la convocatoria para que nos acompañara el licenciado Francisco Cabrera. La idea es que todos los servidores públicos del Ayuntamiento tengan claridad sobre qué se puede hacer durante esta veda electoral tanto en su trabajo como en la parte política porque una parte es la administración y otra es andar participando en temas políticos en promoción qué es lo que la ley nos impide", indicó.

Asimismo, el funcionario municipal dijo confiar en que este curso despejen las dudas que existen en torno a este tema pues reconoció que ha habido lucha confusión que incluso, se ha llegado a mandar a la sociedad el mensaje de que el gobierno se ha detenido cuando no es así, agradeciendo también la disponibilidad del INE para efectuarlo.

"No podemos difundir logros que vayan encaminados a exaltar lo que por ley estamos obligados a hacer que son los servicios públicos pero la ley tampoco nos prohíbe ponernos a trabajar y eso se los dije a los funcionarios, no tenemos porque estar cruzados de brazos ni debemos dejar de trabajar lo que si es que no pueden decir es que logros están haciendo ni qué beneficios están llevando. No hay parálisis del gobierno, la veda no es cruzarnos de manos, yo les dije pero con contundencia, aquel que se cruza de brazos no lo va a castigar el INE sino lo voy a castigar yo".

Funcionario de Ahome recibieron la capacitación por parte del INE. Foto: Debate

Mientras tanto, Francisco Cabrera Valenzuela, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE señaló que esta plática fue en relación a dejar claro qué pueden hacer no solo los altos funcionarios sino todos los que integran el gobierno en este caso del municipio.

"La veda electoral no puede paralizar ningún gobierno, ni federal, estatal ni municipal, allá afuera hay muchas necesidades que atender, hay muchas demandas de la población por lo tanto, sería una omisión y una falta muy grave decirle al gobierno que se detenga porque estamos en veda electoral, al contrario tienen que multiplicar las horas de trabajo para atender todas las demandas que existen y desde luego limitar un concepto base qué es la difusión gubernamentales y de Obras Públicas".

De igual forma sostuvo que durante este tiempo se hacen recorridos por todo el distrito para verificar que no haya espectaculares o alguna difusión de Obras Públicas pero además se monitorea a través de las redes sociales de los diferentes sitios oficiales para identificar que no haya propaganda o publicidad de obras o programas.

"Recuerden que la propia ley señala que es lo que está prohibido cómo son los servicios educativos salud y de Protección Civil".